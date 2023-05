Otro fin de semana negativo en el TN para Urcera y victoria polémica de Gassmann

En la fecha 5 del TN, en Comodoro, Manu no pudo ser sólido ni constante, como le había ocurrido en el Turismo Carretera el fin de semana anterior en Termas. A diferencia de lo que venía pasando en las distintas categorías donde compite, las últimas dos presentaciones de Urcera fueron negativas. Además del TC y el TN, también es protagonista del TC Pick Up.

image.png

Gran concurrencia de público en Comodoro Rivadavia.

Gassmann, piloto de la Scuderia JT, que largó desde la pole y ganó de punta a punta, tuvo un toque con Emanuel Abdala (Toyota Corolla) mientras luchaban por la punta que fue reclamado por ilícito por el comodorense, que cruzó segundo la meta.

La maniobra en cuestión sucedió en la 17ª de las 22 vueltas, cuando Gassmann se puso de costado en la curva del mar, según el entrerriano, por un toque de su rival. Eso hizo que ambos circularan a la par hasta la curva siguiente, cuando en plena disputa por la posición un toque hizo que el comodorense se pusiera de costado y perdiera la posibilidad de hacerse con el liderazgo.

“No tengo dudas que la gané. Le hice una gran maniobra a Gassmann y me pegó en el medio del auto”, se quejó Emanuel Abdala. “Cuando vamos a doblar a la izquierda él se viene hacia mi auto, creo que fue un toque de carrera, como el que se dio en la curva del mar, porque no me había superado del todo como para cerrarse”, argumentó Gassmann en Radio Continental.

Jerónimo Teti fue tercero en la carrera y está segundo en el campeonato, donde Urcera va cuarto y está a la expectativa.

Con el Toyota Etios del GR Competición, el comodorense Renzo Blotta se impuso en la 5ª fecha de la Clase 2. Thiago Martínez y Lucas Petracchini completaron el podio.