Otro grupo de rugbiers golpeó brutalmente a un joven

Leonardo Chávez contó en diálogo con radio Sudamericana de Corrientes que "todo ocurrió entre las 6 y 7 de la mañana a la salida de los carnavales, veo que un tipo se me acerca y me pega. Ahí comenzaron a pegarme los que estaban con él, que después me enteré que eran rugbiers”.

La víctima de 31 años agregó: “Vi que uno de los chicos me pegó y otros comenzaron a pegarme también. Si no hubieran estado mis amigos, podría haber terminado peor”.

En los videos difundidos se puede ver cómo un numeroso grupo de personas formaron un círculo y comenzaron a pegarle al joven mientras se encontraba en el piso. Fue en ese momento cuando recibió una fuerte patada en la cabeza.

Rugbiers peleando en Corrientes

Esa noche el joven estuvo con tres amigos y aseguró: "no tuvimos problemas con nadie", por lo que no entiende el motivo por el que fue atacado. “Todos los golpes los recibí en la zona de la cabeza, tuve pérdida de piezas dentarias, sigo haciéndome estudios, yo lo único que me protegía era la cabeza. Si mis amigos no se me tiraban encima o los separaban, podría haber sido peor”, relató.

Luego de que las imágenes tuvieron repercusión en las redes, la Justicia inició una investigación e identificó a cuatro de los atacantes que golpearon a Leandro Chávez, informó El Litoral.

Por su parte, el abogado de la víctima, Rubén Leiva, dijo que se está armando una lista de testigos para sumar a la causa y así tratar de establecer el motivo de la agresión y la identidad de todos los involucrados en el ataque.