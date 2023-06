Pablo Ostapkiewicz, de colgar los botines al pizarrón del DT

Cuerpo técnico LA AMISTAD.jpg

En ambas categorías, La Amistad disputó el primer duelo de cuartos lejos de casa, pero este fin de semana le tocará hacerse fuerte en su cancha. Alejados del sintético, por las gestiones de Lencina, los partidos son en césped natural. “Veníamos acostumbrados a jugar en el sintético pero a los chicos se les hace más fácil jugar en el pasto natural, la cancha es más grande y tienen buen pie, que es lo más importante. Al jugar en pasto, tenés más espacio y los rivales no te aguantan tanto físicamente. De ahí sacamos ventaja en primera, tercera y los bloques”, explicó Ostapkiewicz sobre el cambio de terreno.

Hasta la temporada anterior, el Polaco ocupaba la titularidad en la defensa de Mario Gambini en el Regional Amateur. Sin embargo una lesión en el último encuentro ante Centenario en diciembre, le puso un freno a la carrera como futbolista a sus 36 años y lo llevó a tomar la pizarra. “Estoy muy contento y la vengo llevando bastante bien, el Pulpo me brindó mucha confianza al igual que el club y los chicos. Los jugadores me tratan bárbaro a pesar de que hace unos meses estuve con ellos”, agregó.

Como en la gran mayoría de los casos, la relación con el deporte continúa después de tantos años. “El futbol me apasiona, a la mañana suelo estar planificando cosas o mirando vídeos. Charlo con exentrenadores, excompañeros, siempre tomo lo mejor de los técnicos que tuve en toda mi carrera y lo trato de implementar”, sostuvo el joven DT.

Pablo Ostapkiewicz.jpg

Parte del desgaste físico y emocional lo llevó a Ostapkiewicz a buscar nuevos horizontes y los encontró muy cerca, con un contexto diferente al que venía acostumbrado. “Hoy está todo muy avanzado, el futbol avanzó y cambió mucho, pero es mi pasión. Hoy lo vivo de otra manera al no estar en la cancha y mirando desde afuera. No puedo despejar, saltar a cabecear o tirarme al piso”, contó entre risas.

El plantel de la primera compartió mucho con él en cancha y hasta el hincha cree que aún le queda algo más como jugador. Sin embargo, el Polaco está enfocado en la dirección técnica. “De vez en cuando me cargan y me dicen que me ponga los cortos y los botines. A veces en algún reducido me meto. Con el Pulpo solemos patearle a los arqueros, pero por ahora no está en mente volver jugar. Estoy muy dedicado a los chicos, me lleva mucho tiempo. Entre tercera y primera tengo 110 jugadores. Me pone contento y voy progresando, dándole para adelante”, concluyó.

Entrevista por Juan Pablo Andrez