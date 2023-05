Pacífico goleó a Unión en su cancha y se ilusiona

Este domingo el Dino visitará a Patagonia desde las 16 y con el objetivo de seguir estirándose en la tabla.

Por su parte, Independiente visitará al Deportivo Rincón en otro de los atractivos duelos. Completarán la fecha San Patricio vs Atlético Neuquén, Don Bosco vs Centenario y Alianza vs Petrolero.

El Oficial B, por su parte, cumplirá con la fecha 14 y el inicio de la segunda vuelta. El líder, Unión Vecinal visitará desde las 16 a El Porvenir. También se medirán: Bicicross vs Añelo, Confluencia vs Sapere , Esperanza vs Los Canales, Río Grande vs Rivadavia y San Lorenzo vs Eucalipto Blanco. Libre: Villa Iris.

Posiciones

Oficial A: Maronese 28; Independiente 23; Centenario 22; San Patricio 20; Patagonia y Pacífico 19; Rincón 18; Petrolero 17; Alianza 16; Don Bosco 13; Atlético Neuquén 6; Unión de Zapala 3.

Oficial B: Unión Vecinal 33; Rivadavia 26; El Porvenir 23; San Lorenzo y Bicicross 19; Los Canales 17; Sapere 16; Añelo 14(P); Río Grande 13; Confluencia 11; Eucalipto 9; Esperanza 8; Villa iris 1.