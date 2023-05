Padre e hijo persiguieron y amenazaron a vecinos: a uno le gatillaron

Así, de acuerdo a la teoría provisoria que investiga la fiscalía, los hechos sucedieron todos el 16 de septiembre de 2022, en la localidad de Centenario. El primero tuvo lugar alrededor de las 13:30 cuando amenazaron a una vecina, a quien primero persiguieron en su camioneta y una vez que la alcanzaron, el hijo le expresó a la mujer: "No sabes con quien te metiste, me las van a pagar por meterse con mi familia, cuídate porque no sabes con quien te metiste”, a la vez que se metió la mano en el bolsillo como insinuando tener un arma de fuego.