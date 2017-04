A media mañana habrá una asamblea para evaluar la medida de fuerza.

Gonzalo Hernández, uno de los padres, explicó en diálogo con LU5 que tomaron la medida tras agotar todas las instancias ante el Consejo Provincial de Educación.

“Las obras no se finalizan y no hay compromiso del CPE, nos viene pateando desde agosto del 2016. Nosotros no lo terminas ni tampoco lo empezamos las clases”, manifestó.

Se trata del establecimiento al que actualmente asisten 750 chicos y chicas, que el año pasado sufrió dos incendios, uno de ellos se produjo con los estudiantes dentro del aula. Según indicó Hernández, tiene falencias en la infraestructura y servicios.

“Llegamos a esta instancia porque la última acta- compromiso acta que se firmó tenía plazo y no se cumplió. Hoy pedimos que no vengan la gente del CPE, que venga la ministra o alguien del Gobierno”, concluyó.

Por su parte, Mónica bustos, directora de nivel primario del CPE, informó en diálogo con LU5 que mañana realizarán la inspección de Camuzzi, una de las situaciones que frena el comienzo del ciclo lectivo.