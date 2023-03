Padres organizados: "Es como si no hubiese sido el primer día de clases"

Marina Smoljan, la referente en Neuquén, contó a LMNeuquén cómo fue transitar el primer día del ciclo lectivo 2023 sin clases en la mayoría de las escuelas. "Las privadas arrancaron, pero el 85% de la matrícula son alumnos y alumnas de escuelas públicas que no pudieron comenzar por distintos motivos. Está el paro de ATEN pero también una gran cantidad de problemas edilicios que vemos con mucha preocupación", expresó.

"En 2020 fue la cuarentena, en 2021, las burbujas presenciales, en 2022 hubo muchos problemas de infraestructura y este año pensamos que estábamos mejor, pero al preguntar por las escuelas que no estaban en condiciones de iniciar las clases, como nunca, llegaron escuelas de toda la provincia a manifestaron sus problemas. Nunca tuvimos tanta respuesta e inmediata", advirtió Smoljan.

En este sentido, recordó que las autoridades tuvieron todo enero, febrero y marzo para poner en condiciones a las escuelas. Sin embargo, la respuesta en muchos casos es que no terminaron. "A ver, hay que priorizar. Necesitamos realmente que la educación sea una prioridad para el Estado. Porque no es lo mismo para un chico empezar el primer día que el segundo o el cuarto día. Pedimos respeto hacia las familias, los docentes y principalmente los chicos", manifestó la referente de Padres Organizados Neuquén.

Solicitarán en breve una reunión con el ministro de Educación Osvaldo Llancafilo para plantear estas inquietudes y realizar otros reclamos que tienen que ver con el calendario escolar y la implementación de la Nueva Escuela Secundaria Neuquén.

Respecto del calendario, se cree que no van a estar garantizados los 180 días efectivos de clases. Incluso Neuquén adhirió a la propuesta del Consejo Federal de Educación, de que fueran 190 días. "Está la Ley 25864 pero no se cumple. Entre jornadas, paros y problemas edilicios, los chicos pierden muchos días de clase. Seguro que permanecer en la escuela no te garantiza calidad, pero es una condición necesaria, como también lo es que la escuela esté en condiciones y haya una persona formada al frente. Son condiciones mínimas", sostuvo Smoljan.

La pérdida de clases luego tiene consecuencias directas en el aprendizaje, en tanto hay evaluaciones periódicas que revelan por ejemplo la dificultad de muchos estudiantes en comprender textos. "El año pasado conocimos los resultados de las Pruebas Aprender en Neuquén, donde vimos que 2 de cada 10 chicos alcanzan los conocimientos de Lengua en sexto grado, y 1 de cada 10, en Matemática", ejemplificó.

Otra preocupación de la organización es la implementación de la Nueva Escuela Secundaria Neuquina, a la que consideran "anárquica", por cuando los estudiantes pueden tener faltas ilimitadas, y si aprenden o no, igual pasan de año. "No necesitamos que la escuela los apruebe, sino que les enseñe, que sean hacedoras de oportunidades para que los hicos puedan aplicar a un empleo de calidad o ir a la universidad y no fracasar", concluyó.

Un listado preliminar que aportó ATEN Capital da cuenta de que hay al menos 40 escuelas que no podrán iniciar las clases debido a problemas de infraestructura y falta de cargos. Se trata de instituciones que están en Picún Leufú, Cutral Co, Plottier y la capital neuquina. Pero hay más. Villa Traful y Plaza Huincul también tiene inconvenientes.

