Pagani cuestionó el ingreso de Julián y las redes lo liquidan

No resiste archivo, esta vuelta Horacio Pagani. Es por ello que las redes sociales se le volvieron en contra del prestigioso y experimentado colega. Resulta que el famoso periodista cuestionó en la previa al partido con Polonia el ingreso de Julián Alvarez al equipo titular en reemplazo del goleador del ciclo Scaloni, Lautaro Martínez.

"Julián Alavrez no es 9", fue el argumento del periodista de TyC Sports y ex Clarín, por lo que con el resultado puesto muchos no dudaron en pasarle factura en las redes sociales, siempre tan crueles, siempre tan memoriosas.