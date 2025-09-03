Alerta meteorológico por vientos fuertes y tormentas en catorce provincias

El SMN emitió varias alertas para este miércoles, donde se registrarán intensas ráfagas, y advirtió que se podrían generar inconvenientes. A qué zonas del país afectará.

El mal clima se mantiene este miércoles en algunas zonas del país, donde además se registra un marcado descenso de la temperaturas. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por viento fuerte y tormentas.

Según precisó el organismo, está vigente una a lerta amarilla que afectará esta jornada a nueve provincias del país: Salta, Catamarca y La Rioja, principalmente en la cordillera; y en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En las provincias del norte, se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos, según el SMN.

Alerta amarillo

En lo que respecta al suroeste de la provincia de Buenos Aires, la totalidad del territorio de La Pampa y Río Negro y la franja este de Neuquén, el organismo notificó que "el área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h".

En la zona atlántica de Chubut, la costa de Santa Cruz y la zona sur de la misma provincia, los valores serán similares: “el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”, se expresó desde el organismo.

Alerta por fuertes tormentas

Además, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa están bajo una alerta amarilla por tormenta.

El SMN informó que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta amarillo (1)

Recomendaciones del SMN por viento fuerte y tormentas

Alerta amarillo por vientos:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta amarillo por tormentas:

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La alerta por viento afectará a Neuquén

En la capital neuquina, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que este miércoles 3 de septiembre se presenta con un día cubierto y una temperatura máxima de 11 °C, con vientos del suroeste que alcanzarán los 47 km/h, con ráfagas de hasta 53 km/h. Por la noche, el cielo se despejará, la temperatura descenderá bruscamente a -6 °C y el viento será de 34 km/h. con ráfagas de la misma intensidad.

vientos fuertes.png Neuquén se verá afectada por una alerta amarilla por fuertes vientos.

El alerta del SMN está vigente para este miércoles por la mañana en la zona Confluencia, Este de Añelo, Este de Pehuenches, Picún Leufú. "El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 55 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h", puntualizó el organismo nacional.

El alerta también está vigente en las siguientes zonas de la provincia: Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar; y Los Lagos.