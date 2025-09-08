Atentado terrorista en Jerusalén: una ciudadana argentina entre las víctimas

El incidente se registró cuando dos palestinos, abatidos posteriormente en el lugar, abrieron fuego contra civiles. La compatriota asesinada tenía 57 años.

Sara Mendelson, la argentina que falleció en el atentado terrorista de este lunes en Jerusalén.

Este lunes por la mañana, un atentado terrorista sacudió a Jerusalén, ocurrió cuando dos hombres abrieron fuego contra un autobús que transportaba civiles y asesinaron al menos a seis personas, una de ellas era Argentina. Se trata de Sarah Mariela Voloj de Mendelson , una ciudadana argentina radicada en Israel desde la infancia, tenía 57 años y trabajaba en el movimiento juvenil Bnei Akiva.

El atentado ocurrió por la mañana, durante la hora pico, en una parada de colectivos en la intersección de Ramot, al norte de Jerusalén. Dos atacantes palestinos abrieron fuego contra civiles que aguardaban en el lugar.

Seis personas fueron asesinadas y otras 21 resultaron heridas , al menos seis de ellas de gravedad. Los agresores, provenientes de Cisjordania , fueron abatidos en el acto por un soldado israelí fuera de servicio y civiles armados.

Entre las víctimas mortales se encontraba Voloj de Mendelson, nacida en la Argentina y residente en Israel desde su niñez. Su muerte fue confirmada por el rabino Eliahu Hamra, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), quien expresó su pesar a través de un mensaje en redes sociales.

Atentado terrorista en Jerusalén. Sara Mariela Voloj de Mendelson, la ciudadana argentina asesinada en un ataque terrorista en Jerusalén.

“Con profundo dolor confirmamos que Sara (‘Sarita’) Mariela Voloj de Mendelson es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, escribió Hamra en X (ex Twitter), y añadió: “Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos”.

Mendelson se dirigía a su lugar de trabajo al momento del ataque. Formaba parte del equipo directivo de Bnei Akiva, el movimiento juvenil sionista religioso más grande del mundo. Durante décadas, trabajó como directora de Relaciones Gubernamentales dentro del departamento de tesorería de la organización, donde era reconocida por su compromiso comunitario y su rol articulador con autoridades locales.

Según comunicaron desde la propia institución, Mendelson fue asesinada mientras se dirigía a la sede nacional del movimiento, ubicada en el barrio de Nayot.

“La familia de Bnei Akiva envía sus condolencias y abraza a sus seres queridos en estos momentos difíciles”, manifestó el movimiento en un comunicado oficial.

Atentado terrorista en Jerusalén. Al menos seis personas murieron en el atentado terrorista en Jerusalén.

Una imagen publicada por medios israelíes muestra a Mendelson en una visita reciente al sitio del festival Nova, donde cientos de personas fueron asesinadas durante los ataques del 7 de octubre.

El ataque del lunes fue calificado como “terrorista” por el gobierno israelí, que reforzó su retórica de guerra múltiple en distintos frentes. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, se presentó en el lugar de los hechos pocas horas después del atentado y advirtió que “Israel está librando una guerra en Gaza, en Cisjordania e incluso dentro del propio país”.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que el militar que abatió a los terroristas pertenecía a la Brigada Hasmoneos, una unidad compuesta por soldados ortodoxos. El Magen David Adom, el servicio de emergencias médicas de Israel, precisó que cuatro personas murieron en el lugar y otras dos fallecieron en el hospital Hadassah tras ser trasladadas en estado crítico.

Además de Mendelson, las otras víctimas fatales fueron identificadas como Yaakov Pinto (25), Israel Mentzer (28), Yosef David (43), el rabino Levi Yitzhak Pash y el rabino Mordechai Steinsteg, fundador de una panadería popular en Beit Shemesh. Todos ellos eran ciudadanos israelíes que se encontraban en el lugar al momento del tiroteo.