Está destinado a los beneficiarios de ciertas asignaciones. Uno por uno, todos los que podrán cobrar hasta $500.000.

Bono extra de $500.000 en octubre 2025: Anses paga este monto adicional a los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para octubre de 2025 . De esta manera, los montos y fechas de cobro se cobrarán según el número de documento de cada afiliado. Además, el organismo aseguró que pagará un bono extra de $500.000. En detalle, todos los beneficiarios que lo recibirán.

Este monto de pago único llegará en octubre y estará destinado a quienes cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH), según confirmaron desde el Ministerio de Capital Humano y a través de ANSES. Este refuerzo está pensado para aumentar los ingresos de las familias de menores recursos en la previa de las elecciones legislativas.

Además de los beneficiarios de la AUH , los $500.000 que entrega la ANSES también lo recibirán quienes cobren la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y familias que perciben la Tarjeta Alimentar, además de los hogares que tengan presentada la Libreta AUH al día.

ANSES pagará un bono extra de $500.000 en octubre de 2025

El bono extra de $500.000 que entrega en octubre la ANSES se acredita automáticamente el mismo día que los beneficiarios deben ir a cobrar su prestación, según la terminación de su número de documento. La fecha se podrá consultar en el sitio web oficial del organismo o a través de la aplicación Mi ANSES.

"El objetivo es brindar acompañamiento económico a las familias con hijos e hijas en situación de vulnerabilidad, especialmente en un contexto de precios elevados", confirmó la ANSES sobre el refuerzo de $500.000 que llegará en octubre de 2025.

Fachada ANSES (4).jpg ANSES pagará un bono extra de $500.000 en octubre de 2025

En ese sentido, este monto adicional también se complementa con otros que entrega el organismo como el Plan 1000 Días (Leche), el beneficio por nacimiento y la ayuda escolar anual.

¿En cuánto quedarán las asignaciones de ANSES en octubre?

De esta manera, los montos de la ANSES para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo quedarán en $117.252, mientras que la AUH por Discapacidad aumentará a $381.791.

Cabe destacar que estos montos corresponden al 100 % de la asignación, aunque los titulares de la AUH y AUE cobrarán mensualmente el 80 % ($93.801), y el 20 % restante se liberará una vez que se presente la Libreta AUH.

anses pesos.jpg ¿En cuánto quedarán las asignaciones de ANSES en octubre?

A su vez, el resto de las asignaciones también confirmaron sus montos para octubre 2025:

Asignación Familiar por Hijo: $58.631

$58.631 Asignación Familiar con Discapacidad: $190.902

$190.902 Asignación por Cónyuge: $14.197

Este bono refuerzo de $500.000 se suma a otros que entrega ANSES, como la Tarjeta Alimentar, que también se acredita en la misma fecha de cobro que la asignación principal. Los montos de la Tarjeta Alimentar quedan así: familias con 1 hijo ($52.250); con 2 hijos ($81.936); y con 3 hijos o más ($108.062).

¿Cuándo se cobra la Asignación Universal por Hijo de la ANSES?

DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre

DNI terminados en 1 y 2: jueves 9 de octubre

DNI terminados en 3: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 4: martes 14 de octubre

DNI terminados en 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 7: viernes 17 de octubre

DNI terminados en 8: lunes 20 de octubre

DNI terminados en 9: martes 21 de octubre

¿Cuándo se cobra la Asignación Universal por Embarazo de la ANSES?