Buenos Aires elige nuevas autoridades, una prueba decisiva para Javier Milei

Este domingo los bonaerenses acudirán a las urnas para renovar diputados y senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares.

Todos los candidatos para las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de las elecciones 2025, este domingo 7 de septiembre se está llevando a cabo una votación en la provincia de Buenos Aires , donde los bonaerenses eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales , además de concejales municipales y consejeros escolares .

La provincia se divide en ocho secciones electorales , cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas , lo que equivale al 37% del padrón nacional .

La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.

¿Quiénes son los principales candidatos?

Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires son:

Elecciones 2025 provincia de Buenos Aires Todos los candidatos para las elecciones legislativas 2025 de la provincia de Buenos Aires.

Fuerza Patria

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Diego Nanni

3° Sección: Verónica Magario

6° Sección: Alejandro Di Chiara

8° Sección: Ariel Archanco

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Gabriel Katopodis

4° Sección: Diego Videla

5° Sección: Fernanda Raverta

7° Sección: María Inés Laurini

Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Natalia Blanco

3° Sección: Maximiliano Bondarenko

6° Sección: Oscar Liberman

8° Sección: Juan Osaba

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Diego Valenzuela

4° Sección: Gonzalo Cabezas

5° Sección: Guillermo Montenegro

7° Sección: Alejandro Speroni

Somos Buenos Aires

Candidatos a Diputados:

3° Sección: Pablo Domenichini

6° Sección: Andrés De Leo

8° Sección: Pablo Nicoletti

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Julio Zamora

4° Sección: Pablo Petrecca

5° Sección: Matías Balsamello

7° Sección: Fernando Martini

Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Jorge Núñez

3° Sección: Nicolás del Caño

6° Sección: Héctor Carlos Zaris

8° Sección: Laura Cano

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Romina del Pla

4° Sección: Luciano Roggero

5° Sección: Alejandro Martínez

7° Sección: Daniel Marín

Frente Potencia

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Ariel Bianchi

3° Sección: Santiago Mac Goey

6° Sección: Héctor Carlos Zaris

8° Sección: Jorge Metz

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Felix Lonigro

4° Sección: Andrea Passerini

5° Sección: Fabio Adrián Molinero

7° Sección: Pedro Vigneau

Nuevo MAS

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Florencia González

3° Sección: Juan Cruz Ramat

6° Sección: Paula Abal

8° Sección: Facundo Díaz

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Lucas Correa

4° Sección: Emilio Almada

5° Sección: Marcos Pascuan

7° Sección: Sofía Carneiro

Alianza Unión Liberal

Candidatos a Diputados:

2° Sección: Luciano Busso

3° Sección: Alejandro Mansilla

6° Sección: José Luis Giannasi

8° Sección: Diana Zonaro

Candidatos a Senadores:

1° Sección: Eduardo Bisognin

4° Sección: Carlos Dalfonso

5° Sección: Horacio Rivara

7° Sección: Eduardo Rocha

Una elección clave para Javier Milei

javier y karina milei Las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires serán clave para analizar la imagen del Gobierno de Javier Milei.

Javier Milei ha convertido las eleciones legisladores en una batalla a todo o nada contra el peronismo kirchnerista, responsables del mal en Argentina, según su lectura de la política. La cita es este domingo en Buenos Aires, la provincia más grande y más poblada del país, y también el último refugio de los herederos de Juan Perón, encarnados en Axel Kicillof, el gobernador, y Cristina. Los sondeos dan un empate técnico, como recuerda Milei, aunque en todas las proyecciones la diferencia mínima es a favor del peronismo.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo”, insistió una y otra vez Milei durante la campaña. La apuesta por Buenos Aires es de altísimo riesgo para el libertario. Por tratarse de una elección local, el poder territorial de los intendentes de los 135 municipios provinciales pesa más que el arrastre que pueda tener una figura nacional.