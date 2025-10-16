Caputo en IDEA: "La competitividad no vendrá de una devaluación, sino de las reformas"

El ministro de Economía aseguró a empresarios que avanzará con la reforma laboral y tributaria. Defendió su gestión y descartó una devaluación.

Luis Caputo se presentó a través de u n mensaje grabado ante los empresarios reunidos en el Coloquio IDEA en Mar del Plata . El ministro de Economía llamó a un acompañamiento del programa del gobierno nacional y aseguró que "ahora se vienen las reformas de segunda generación , que son las reformas laboral y tributaria".

Asimismo, el ministro Caputo detalló "importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno" pero no dio detalles. "Creemos que la competitividad no va a venir de una devaluación" , detalló.

El mensaje grabado desde Estados Unidos, con una duración menor a los 8 minutos, detalló que "la reforma laboral es fundamental. Venimos de un régimen laboral arcaico, rígido e imprevisible donde ustedes son los primeros que lo padecen y razón por la cual el empleo no crece desde 2011".

"El Gobierno dejó atrás un modelo de déficit fiscal"

En el 61° evento de IDEA, el ministro en su intervención enfatizó que "creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, tributaria y también que empiece a ver financiamiento a tasas más razonables".

Respecto a la reforma laboral, argumentó que "necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio que solo favorece a un puñadito en contra de todos los argentinos".

Con respecto a la reforma tributaria, Caputo anticipó que implicará la eliminación de muchos impuestos y la baja de otros. "Va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno", sostuvo.

En otro pasaje del mensaje, defendió los primeros 20 meses de la gestión de Javier Milei y dijo que el Gobierno dejó atrás "un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria", que provocaba "la depreciación de la moneda, devaluaciones, mayor inflación y menores salarios".

"Hoy estamos en un contexto económico mucho más previsible”, aseguró.

En este sentido, puntualizó que se logró "sin romper contratos" y que se evitó repetir prácticas del pasado como "congelamiento de depósitos" o "especificaciones asimétricas". De esta forma, desde Washington, el ministro adelantó que comienza una segunda etapa del plan económico.

"Sigan acompañando en este cambio"

Por otro lado, realizó un pedido directo a los empresarios para que "sigan acompañando en este cambio" que lleva adelante el gobierno libertario. "Sé que para muchos es difícil porque venimos de muchos años de un esquema realmente muy diferente, de una economía cerrada", consignó.

Asimismo, habló sobre la apertura a la competencia e inversiones como un "desafío", pero que "tenemos que pensar que finalmente hay que lograr construir un nuevo país. Y esto es algo fundamental para los 45 millones de argentinos que están queriendo y que necesitan ese cambio".

El titular de Hacienda insistió en que el Gobierno apuesta a que Argentina alcance "el país más libre dentro de los próximos veinte años".

"Vamos a dejar el alma para conseguir estos objetivos, vamos a trabajar veinticuatro siete para realmente cumplir con ese sueño que compartimos todos los argentinos, que es que nuestro país vuelva a ser una potencia", concluyó su mensaje, revelando la intención del gobierno de cumplir este objetivo.