Carnaval 2024: cuándo es el finde XXL y cómo será el calendario de feriados

¿Qué fecha es Carnaval 2024 en Argentina?

Una de las particularidades del año que está por empezar es que comienza con un fin de semana largo, debido a que Año Nuevo cae en el primer lunes del ciclo entrante, por lo cual prolongará por un día el descanso del sábado 30 y el domingo 31 de diciembre. Y como sucede tradicionalmente, el siguiente fin de semana largo será el XL que corresponde a la celebración del Carnaval 2024.

Esta festividad instalada en la Argentina así como en diversos territorios de América Latina por los españoles en el siglo XVIII, cuyo modo de celebración fue cambiando a lo largo del siglo XX, caerá en 2024 los días lunes 12 y martes 13 de febrero, en plena temporada alta para los sitios turísticos de la Argentina, que suelen aumentar su afluencia de visitantes para este fin de semana extendido.

¿Cuáles son los feriados del 2024?

Además del feriado de inicio de año y los dos días de festejo del Carnaval 2024, el calendario anual de jornadas no laborables suma otras 16 fechas distribuidas entre marzo y diciembre, para las cuales rigen determinadas normas según lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Feriados 2024.jpg El 2024 arranca con un feriado y tendrá 11 feriados inamovibles.

De acuerdo a esta legislación, el descanso es obligatorio y los empleadores que convoquen a sus trabajadores a acudir a sus puestos en un feriado, ya sea inamovible, intransferible o puente, deben pagarles el doble de una jornada regular. No obstante, esta normativa solo aplica para los asuetos, pero no para los días no laborables, en los cuales los empleadores deciden si se los toman o no.

Entonces, a partir de lo señalado, los feriados nacionales que se establecen en todo el territorio argentino para 2024 serán los siguientes:

Feriados inamovibles

Lunes 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 12 y martes 13 de febrero: Carnaval 2024

Domingo 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Viernes 29 de marzo: Viernes Santo

Martes 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Miércoles 1° de mayo: Día del Trabajo

Sábado 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Jueves 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Martes 9 de julio: Día de la Independencia

Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Sábado 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Sábado 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Miércoles 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Tal como fue explicado anteriormente, queda sujeto a las decisiones que tome el Gobierno Nacional lo que sucederá con los feriados trasladables, tres de los cuales podrían ser reprogramados para alentar a los ciudadanos a viajar y de ese modo promover una mayor actividad turística.