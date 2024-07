Caso Loan, en vivo: imputaron a los siete detenidos

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron "que se ha acreditado que Loan ha sido sustraído y ocultado del ámbito de custodia de sus progenitores, que no se ha perdido y que durante las primeras horas posteriores a su desaparición, se han generado indicios en este último sentido para evitar el descubrimiento de la verdad”.

Caso Loan: a más de un mes de su desaparición, todavía no hay noticias del niño de Corrientes.

Imputaron a los siete detenidos

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo imputó a los siete detenidos por la desaparición del niño Loan Danilo Peña, por el delito de sustracción de menores, en una jornada en la que se levantó el secreto de sumario.

Laudelina Peña, la tía política del menor, su pareja, Antonio Benítez, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo, el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, el ex comisario Walter Maciel, Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez conocieron a través de una audiencia virtual por qué fueron acusados en la causa que investiga el extravío del pequeño de 5 años.

720 (42).jpg El caso Loan sigue teniendo muchos sospechosos involucrados.

Caso Loan: un inesperado fallecimiento

El abogado Néstor Luque, el primero en representar judicialmente a María Noguera, la madre de Loan Danilo Peña, en el caso que investiga la desaparición del niño de cinco años, fue hallado muerto este lunes.

Fue un familiar el que encontró sin vida a Luque y, según se supo, la causa del deceso es muerte súbita. "Fue encontrado muerto. No tenía antecedentes cardíacos, pero dijeron que fue una muerte súbita. Todo está bajo investigación", explicó el periodista Leonardo García en el canal de televisión porteño C5N.

"Luque tomó la causa en su comienzo, ya que cada uno de los padres tenía un letrado porque contaban con ideas diferentes sobre lo que había sucedido con el niño", detalló comunicador.

Nestor Luque abogado mamá de Loan.jpg Néstor Luque, el ex abogado de la madre de Loan Danilo Peña, falleció este lunes.

“Tuvo un ataque al mediodía y fue a la emergencia (de la localidad correntina) de Gobernador Martínez y dijeron que falleció de muerte súbita. Pero para nosotros es todo muy raro, porque no tenía ningún problema”, reveló en declaraciones a Crónica HD Laura, prima del hombre. Además, indicó que, al descompensarse, Luque “fue llevado por su esposa al hospital y llegó muerto”, a pesar de que “intentaron resucitarlo, pero no pudieron”.

Asumió el nuevo ministro de Seguridad de Corrientes

Luego de la renuncia de Buenaventura Duarte, Gustavo Valdés le tomó juramento a Alfredo Vallejos al nuevo titular de la cartera de seguridad de la provincia y habló sobre el caso: “Estamos todos expectantes del avance y toda la fuerza del estado nacional y provincial está direccionada en esta cuestión para saber dónde está”.

Con respecto al trabajo en la Fuerza Federal, Vallejos indicó que "están haciendo un gran trabajo con gente muy capacitada y muy respetada en la materia", en las tareas que tienen que llevar adelante en la provincia.

Nuevos procedimientos en 9 de Julio

Fuentes del caso le confirmaron a Noticias Argentinas que se llevaron a cabo rastrillajes en diversos campos de la localidad correntina donde impactaron las antenas de los teléfonos celulares.