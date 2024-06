Cómo saber si mi pareja me engaña: 10 señales

A estas alturas, la frase puede resultar trillada. Pero no deja de esconder una dosis muy alta de verdad. Y es que cada pareja es un mundo , no hay dudas. Ahora bien: ¿es posible darnos cuenta de que nuestra pareja nos engaña ?

Pareja de venezolanos- Naymibel y Alejandro (10).JPG Es posible darnos cuenta de que nuestra pareja nos engaña. Maria Isabel Sanchez

¿Cómo te das cuenta que tu pareja te engaña?

No existe una sola señal que nos permita darnos cuenta a ciencia cierta que nuestra pareja nos engaña. Más bien se trata de un cúmulo de sensaciones e indicios que nos pueden llegar a ayudar a desembocar en la verdad. Tom Martin, investigador privado y autor del libro Seeing Life Through Private Eyes, detalló las señales que puede dar una persona insincera en una relación monogámica.