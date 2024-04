Cristina hablará en un acto por primera vez en la era Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner tomará la palabra ante la militancia este sábado por primera vez en la era de Javier Milei como presidente de la Nación y se esperan fuertes definiciones sobre el rumbo del Gobierno nacional.

"Hoy llamé a Mayra para decirle que este sábado voy a ir al acto, porque creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino", aseguró la exvicepresidenta al anunciar que formará parte del evento.

Si bien la ex presidenta no emitió ningún mensaje respecto de la interna en el peronismo bonaerense, la elección de ese espacio para hablar públicamente podría ser la antesala de alguna definición en medio de la tensión que existe por el liderazgo en el espacio opositor.

image.png

Quiénes estarán presentes en el acto con Cristina

La presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en tierras quilmeñas está confirmada. El mandatario provincial tendrá una jornada agitada, ya que participará además en el acto que organizará el intendente de Ensenada, Mario Secco, y en el que tendrá lugar en Avellaneda, junto a Jorge Ferraresi.

El ex ministro de Economía Sergio Massa no será de la partida. En tanto, el triunviro cegetista y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró el viernes que fue invitado y que estará presente durante el discurso de la ex vicepresidenta a las 16.

El discurso de la ex mandataria será relevante para saber cuál va a ser el camino que tomará el sector que lidera en la reorganización del peronismo y qué actitud tomará frente al gobierno libertario.

cristina fernandez kirchner acto umet

Cuál es la obra en Quilmes

En tanto, la obra que se inaugurará comenzó a construirse durante la gestión del ex intendente Francisco Gutiérrez, entre 2007 y 2015. Pero luego estuvo detenida hasta 2021, cuando comenzó la puesta en valor.

El nuevo microestadio se encuentra dentro del Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno y tiene capacidad para 7.000 personas.

Además, el municipio tiene previsto montar oficinas para el personal del área de Deportes que trabaja con la intendenta de Quilmes.

Procesan a la mujer que ofrecía un arma para matar a Cristina

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a la mujer que en los grupos de chats de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal ofrecía un arma para atentar contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes del intento de asesinato en su contra.

Se trata de Lidia Margarita Casciano, agendada en el teléfono del fundador de Revolución Federal, Jonathan Morel, como "Dali Revolución".

Casciano fue procesada por "realizar manifestaciones que inciten públicamente a la violencia", un delito que contempla penas de entre tres y seis años de cárcel.

Cuando en los grupos de chat de Revolución Federal se cuestionaba a la expresidenta y se proferían mensajes de odio, Casciano expresó: "no es una mala idea. Tengo una 9 mm, cualquier cosa me avisan".

El juez consideró que eso "no puede considerarse como el libre ejercicio del derecho de la libertad de expresión, excediendo a la expresión de ideas".

"Las manifestaciones llevadas a cabo por Lidia Casciano encuentran adecuación típica en el delito de incitación pública a la violencia colectiva", insistió en el auto de procesamiento, en el que además le trabó un embargo por un millón de pesos.

El juez descartó que no hubiera existido delito porque la agresión no se concretó. "Este tipo penal, se trata de los llamados de acción peligrosa concreta, por cuanto la ley los reprime por la mera incitación. No se requiere para su configuración resultado alguno. Se consuma con la realización misma, de modo tal que pueda tener trascendencia a terceros", dijo el juez. "Es independiente de todo resultado", resumió.