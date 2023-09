En otro pasaje de la charla, Cristina Kirchner sostuvo que durante la dictadura "el que estatizó la deuda privada fue Carlos Melconian", quien será ministro de Economía en un posible gobierno de Patricia Bullrich y recordó la reunión que mantuvo con él en 2022.

cristina fernandez kirchner acto umet

"Nos reunimos, es una persona agradable, campechana, me explicó que hacía en la Fundación Mediterránea, que agrupa a las principales empresas del país se fundó en 1977. Me habló de la bimonetaridad, dos monedas de curso legal forzoso, el peso y el dólar. Pero si tengo los dólares en el colchón, el error es pensar que lo tiene ahí por el gobierno, cuando puede ser que no lo puede declarar o no quiere meterla en los bancos porque hay una memoria (del corralito). ¿El tema es para qué van a sacar los dólares, para ir al supermercado?", sostuvo.

De castas, herencias, derrumbes y futuro.

NOTICIA EN DESARROLLO