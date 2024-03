Cuánto es el salario mínimo de marzo 2024 y cuándo serán los próximos aumentos.

Año tras año, el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reúne con el objetivo de fijar la menor remuneración -por hora o por mes- que debe percibir todo trabajador, por la jornada completa de trabajo. Como las organizaciones involucradas no alcanzaron un acuerdo, el Gobierno nacional fijó de manera unilateral las sumas para febrero y marzo de 2024 .

Tal como se desprende del texto, el aumento se debe aplicar a los empleados en relación de dependencia comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, al personal de la administración pública y a los trabajadores del Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727). Queda excluido de la el servicio doméstico.

¿Cómo queda el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para marzo de 2024?

Cinco días después de que el Consejo del Salario no lograra consensuar una suba para el SMVM, el Gobierno nacional dispuso el aumento de manera unilateral.

"Como no se ha logrado que las partes se pongan de acuerdo por el Salario Mínimo, el Gobierno debe laudar [...] y se fijó el salario en febrero 180.000 pesos y; en marzo, en 202.800 pesos", destacaron desde el Gobierno.

Vale aclarar que el aumento quedó por debajo de lo que pretendían desde la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Dichas organizaciónes buscaban una suba del 85 por ciento y que el SMVM quede en 288.600 pesos.

Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

¿Cuándo serán los próximos aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil en 2024?

Se espera que, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -que depende del Ministerio de Capital Humano-, el Gobierno nacional convoque a una nueva reunión del Consejo del Salario para lo que resta de 2024. Como lo ocurrido en febrero, en dicho encuentro se buscará consensuar nuevas subas para el salario mínimo.

Dado el contexto de inflación y el deterioro del poder adquisitivo de la sociedad, no se descarta que haya más de un encuentro del Consejo del Salario. Y, quizá, en caso de no haber un acuerdo entre el Gobierno, las cámaras empresariales y las centrales obreras, no se descarta que el aumento se disponga nuevamente a través de una nueva resolución.

¿Cómo quedó el piso del Impuesto a las Ganancias tras la modificación del Salario Mínimo Vital y Móvil?

El impuesto cedular que en la actualidad está vigente (un apartado dentro de la Ley de Ganacias con tratamiento propio) establece que se debe tomar el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) al 1 de enero y que recién tendrá una actualización en julio próximo. Por lo anteriormente expuesto, para el primer semestre de 2024 rige el SMVM de diciembre de 2023, dado que en enero no se calculó.

Según los especialistas en materia impositiva, este cálculo representa un mínimo no imponible exento de toda deducción de aproximadamente $2.340.000 brutos.

En este sentido, luego de que se cierren las negociaciones paritarias aún vigentes, si los empleados alcanzan dicho piso deberán pagar una parte del Impuesto a las Ganancias. Una situación que muchos buscan evitar, pero que, al mismo tiempo, necesitan cobrar más para evitar los efectos nocivos de la inflación, aún por encima de los dígitos.