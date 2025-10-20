Discusión y disparos: detuvieron a concejal electo de La Libertad Avanza denunciado por su pareja

El empresario fue detenido este domingo. En las últimas horas, se conoció un video filmado por la mujer.

Un concejal electo de La Libertad Avanza (LLA) del partido bonaerense de San Vicente, fue detenido por violencia de género . Su pareja lo denunció ante las autoridades, y afirmó que habría efectuado varios disparos con un arma de fuego en el campo donde ambos residen durante una discusión.

Ser trata de Ignacio "Nacho" Contreras, un empresario de 51 años que encabezó la lista libertaria en las elecciones legislativas bonaerenses del pasado 7 de septiembre, quien fue detenido por personal del Comando de Prevención Rural lo detuvo tras recibir un llamado por una "disputa familiar".

Según informó Noticias Argentinas, se escucharon al menos dos disparos dentro de la vivienda. Tras conocerse la detención, comenzó a circular en redes sociales un video que filmó su pareja , donde se escucha parte de la discusión de la pareja, durante la cual ella lo acusa de infidelidad .

Respecto a la joven denunciante, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para que radique la denuncia y brinde su declaración testimonial. En tanto, Contreras fue trasladado a la Comisaría Primera, según ordenó la Fiscalía Descentralizada de San Vicente, a cargo de la doctora Karina Guyot.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron una pistola 9 mm con vainas servidas en el baño de la planta baja y una situación de desorden general dentro de la vivienda.

La letrada Guyot también pidió que se hicieran pericias para verificar la presencia de residuos de pólvora en las manos de los involucrados y, de esa manera, determinar quién disparó el arma. De momento, la imputación es por "violencia de género". Las autoridades continúan investigando para establecer la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad del acusado.

Quién es Nacho Contreras, el concejal libertario electo que se encuentra detenido

El empresario Ignacio Contreras es conocido en la zona por ser propietario de la cadena "Lácteos Mi Viejo" y encabezó la lista del espacio liderado por Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre. Tenía previsto asumir su banca en el Concejo Deliberante de San Vicente el próximo 10 de diciembre.

La empresa de Contreras fue creada en el año 2001, en medio de la crisis económica que azotaba a Argentina. Con el paso de los años, se consolidaron como una fábrica de lácteos de renombre, logrando altos estándares de calidad y producción que se basa, principalmente, en el cultivo responsable de la tierra y el control de los animales desde el momento de su nacimiento y de manera ininterrumpida.

En 2012 lograron abrir su primer local en San Vicente y actualmente cuentan con ocho sucursales. "Apostamos al país, a nuestra tierra y a nuestra gente", sostienen como lema en su sitio web.

Su perfil de empresario exitoso, con fuerte presencia en la comunidad, le permitió a Contreras dar el salto a la política con un discurso centrado en la defensa de la producción privada, la reducción de impuestos y la crítica a lo que definía como "el peso del Estado sobre los emprendedores".