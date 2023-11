Live Blog Post Primeros efectos de las microdevaluaciones Como había anticipado el ministro de Economía, Sergio Massa, el dólar oficial volvió a apreciarse luego de tres meses de congelamiento y escaló tres pesos a nivel minorista, a $368,5. La vuelta a las devaluaciones diarias generó una suba del dólar blue, que ayer escaló $45 y cerró en $970, luego de haber superado los $1.000 durante algunas horas. También el dólar MEP tuvo un salto de $14, hasta los $882,35. El encarecimiento del dólar oficial también impactó en el “solidario”, que tiene un recargo del 100% sobre los $368,50 por el impuesto PAIS y los adelantos de Ganancias y Bienes Personales: es decir, costaría $737. Quienes puedan comprar dólar ahorro tienen un tope de US$200 mensuales, además de que las compras en divisas con tarjetas de débito y crédito (como los pagos a Netflix o Spotify) se restan de ese cupo.

El mercado espera la decisión de la autoridad monetaria para definir si convalida la proyección de devaluación de 3% hasta noviembre. El dólar para consumo en divisas tiene un valor de $ 741,02

Respecto a las otras variables económicas, la tasa mínima para plazos fijos de personas humanas en su versión Nominal anual (TNA) se ubica en 133,00%. Para colocaciones menores a $30 millones es equivalente a un rendimiento de 11% mensual.

La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) está en 405,23; y las reservas internacionales brutas en US$ 21.101 millones, mientras que el Riesgo País marca 2.452 puntos.

¿Qué es el dólar blue?

En primer lugar, el "Dólar Blue" es el mercado marginal de divisas, un mercado negro sin regulación estatal. Su tamaño es relativamente pequeño en comparación con otros canales, con estimaciones que hablan de un volumen diario de entre $3 y $4 millones. A pesar de su tamaño reducido, su influencia en la economía es significativa, ya que sirve de referencia para tomar decisiones y moldear expectativas.

Por otro lado, en el mercado financiero, donde se pueden realizar compras formales de divisas, no hay restricciones en términos de cantidad. Cualquier persona con una cuenta en dólares puede acceder a este mercado. Dentro de este mercado, existen dos opciones principales: el dólar MEP y el Contado con Liquidación (CCL).

¿Qué es el dólar MEP?

El dólar MEP se mantiene dentro de la plaza financiera local argentina y requiere la compra de bonos, letras o cedears en pesos como parte del proceso. Una vez comprados, estos activos pueden ser vendidos por dólares, incluso retirados en efectivo, después de un período de espera de 24 horas.

Por otro lado, el dólar CCL se mantiene fuera de Argentina y se adquiere a través de la compra de activos identificados con la letra "C." Estos activos requieren un período de espera de tres días antes de que las divisas puedan ser liquidadas.

Sin embargo, existen restricciones que limitan la capacidad de operar en estos mercados financieros, similares a las que rigen para el "Dólar Ahorro." Estas restricciones incluyen no haber utilizado la cuota de $200 para compras de dólares en los últimos 90 días, no ser beneficiario de tasas subsidiadas, no recibir beneficios de tarifas sociales, no ser beneficiario de planes sociales y tener ingresos declarados. Estas operaciones están sujetas a regulaciones y deben llevarse a cabo de manera transparente.