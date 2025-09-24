El clima en Neuquén

en vivo economía LA MAÑANA | NEUQUEN - 24 de septiembre de 2025 - 09:50

Dólar EN VIVO: cómo es la cotización y la reacción de los mercados este miércoles 24 de septiembre

Este miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció cuál sería el monto de ayuda financiera que enviaría al gobierno de Javier Milei.

El dólar con tendencia bajista en los mercados

La cotización del dólar oficial arrancaba este miércoles en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en Banco Nación. De esta manera, la moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que inició el lunes, luego de haber recibido el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas.

El presidente Javier Milei mantuvo este martes una reunión con su par americano, Donald Trump, en donde recibió el respaldo del republicano de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Y se esperaba que este miércoles se reuniera con la titular del Fondo Monetario Internacional.

Baja el dólar oficial

En la primera media hora del miércoles, el dólar oficial en las pizarras del Banco Nación, caía 30 pesos, y se ubicaba en 1.350 pesos.

Javier Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos

El presidente Javier Milei destacó en sus redes sociales "el firme apoyo y la confianza" de la administración de Donald Trump.

"Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos", dijo el jefe de Estado.

Cómo abrió el dólar

El dólar abrió este miércoles a 1.385 pesos en las pizarras del Banco Nación. El blue se ubicaba en 1.410 pesos, mientras que el mayorista cotizaba alrededor de 1.369 pesos.

Fuerte caída del riesgo país

El riesgo pais cayó 179 puntos, luego del anuncio realizado por Estados Unidos, sobre las negociaciones por el swap que entregará la administración Trump al gobierno de Javier Milei.

Este miércoles, antes del inicio de la jornada bursátil, se ubicaba en los 879 puntos. Días atrás había subido hasta 1.500.

Estados Unidos adelantó que negocia un swap de US$20.000 millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que negocia un swap de US$20.000 millones con la Argentina que servirá para garantizar el pago de la deuda.

“El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló el funcionario.

La modalidad de swap lleva a que el acuerdo no tenga que pasar por el Congreso Nacional.

