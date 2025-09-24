Dólar EN VIVO: cómo es la cotización y la reacción de los mercados este miércoles 24 de septiembre

La cotización del dólar oficial arrancaba este miércoles en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en Banco Nación. De esta manera, la moneda estadounidense consolidó la tendencia bajista que inició el lunes, luego de haber recibido el apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el anuncio del Gobierno sobre la eliminación de retenciones para granos y carnes avícolas y bovinas.
Baja el dólar oficial
En la primera media hora del miércoles, el dólar oficial en las pizarras del Banco Nación, caía 30 pesos, y se ubicaba en 1.350 pesos.
