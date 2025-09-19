El dólar oficial ya se vende a 1.515 pesos y sube el riesgo país: EN VIVO la reacción de los mercados

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió un total de US$379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista. De esta manera, el BCRA volvió a intervenir en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) para contener a la divisa y superó por siete veces la cantidad de reservas que usó el miércoles, que fueron US$53 millones.
Sube el riesgo país y el dólar se mantiene por encima de los $1.500
Tras empezar en alza, el mercado de bonos se dio vuelta y ahora opera con mayoría de caídas, lo que elevó el Riesgo País a los 1.463 puntos.
La caída de los títulos llega hasta el 2,6% como en el caso del AL29D, mientras que, por su parte, el MERVAL cae 1,6% y los ADRs en Nueva York cotizan con mayoría de bajas.
Este escenario se presenta pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se pagarán todos los vencimientos de deuda.
Este viernes, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de $20 con relación al último cierre.
El dólar mayorista se opera en $1.466 y $1.475, nuevo techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $1.495 y $1.515 para ambas cotizaciones.
