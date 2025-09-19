El dólar oficial ya se vende a 1.515 pesos y sube el riesgo país: EN VIVO la reacción de los mercados

Live Blog Post

Sube el riesgo país y el dólar se mantiene por encima de los $1.500

Tras empezar en alza, el mercado de bonos se dio vuelta y ahora opera con mayoría de caídas, lo que elevó el Riesgo País a los 1.463 puntos.

La caída de los títulos llega hasta el 2,6% como en el caso del AL29D, mientras que, por su parte, el MERVAL cae 1,6% y los ADRs en Nueva York cotizan con mayoría de bajas.

Este escenario se presenta pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que se pagarán todos los vencimientos de deuda.

luis caputo conferencia acuerdo fmi

Este viernes, el dólar oficial en el Banco Nación cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de $20 con relación al último cierre.

El dólar mayorista se opera en $1.466 y $1.475, nuevo techo de la banda cambiaria establecida por el Banco Central. Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $1.495 y $1.515 para ambas cotizaciones.