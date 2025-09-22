El dólar EN VIVO baja 65 pesos: Milei recibe apoyos del Tesoro de Estados Unidos y del FMI en un lunes caliente

Live Blog Post

Milei reúne a la mesa política y convoca al Gabinete

Tras la reprogramación del viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei encabeza este lunes por la mañana una nueva reunión con la mesa política, integrada por los funcionarios más cercanos, y al término, un encuentro con todos los miembros del Gabinete.

La serie de reuniones se da horas más tarde del anuncio a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó que la administración libertaria dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

Desde las 10.30, Milei recibe en su despacho al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Completan la exclusiva lista de asistentes el vocero y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

casa rosada 1200.jpg

En la previa al intercambio, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a la Argentina como un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina y anticipó que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

En horas del mediodía, el intercambio en Casa Rosada se ampliará a los miembros del plantel que regularmente visita el salón Eva Perón de Casa Rosada una vez a la semana.

De esta forma, se sumarán los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Lisandro Catalán (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).