El clima en Neuquén

icon
Temp
49% Hum
País
La Mañana dólar

El dólar EN VIVO: expectativas por el día después de las elecciones

La moneda extranjera cerró a 1.515 pesos el pasado viernes. Hay expectativas por esta semana tras el fuerte espaldarazo en las urnas.

Expectativas por lo que ocurrirá con el dólar este lunes

Expectativas por lo que ocurrirá con el dólar este lunes

Tras la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término y con un buen desempeño de las acciones en el mercado overnight, se espera con expectativa la apertura del dólar en la plaza local.

--

Live Blog Post

Subas de hasta el 35% en las acciones argentinas en Wall Street

La victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de este domingo provocaron una suba fuerte de las acciones locales en el denominado “overnight” de Wall Street, antes de la apertura de la jornada de este lunes, con alzas de hasta el 35%.

Los papeles de YPF subieron 26%, los de Banco Galicia 35%, los de BBVA 35,8%, Banco Macro 35,4%, Pampa Energía 20,7%, Central Puerto 23,4%, Edenor 24,2% y Mercado Libre 7%.

No todos los ADRs locales cotizan en el mercado overnight, que operan en el este de EEUU, de domingo a jueves, cuando los mercados regulares están cerrados.

Live Blog Post

Cómo cerró el viernes el dólar

El dólar oficial en el Banco Nación cerró el viernes a $ 1.465 para la compra y $ 1.515 para la venta.

En tanto, el dólar mayorista lo hizo a $ 1.470 y $ 1.479 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio era de $ 1.470 y $ 1.520.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1981784542689341910&partner=&hide_thread=false

En tanto, el MEP se ubicó en $ 1.533 y el Contado con Liquidación en $ 1.551.

Por su parte, el dólar “blue” había cerrado en $ 1.505 y $ 1.525 para ambas cotizaciones.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso