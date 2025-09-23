El dólar EN VIVO: se desploma el oficial y el mayorista, además del riesgo país

Acciones y bonos operaron este lunes con subas de más de 20%, mientras que el Riesgo País retrocedió casi 25%, luego del respaldo expresado por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina.

El Merval cerró con una suba de 7,55% ubicado en 1.811.038,80. Medido en dólares escaló 17% hasta 1.257 puntos. Mientras que el dólar cayó 85 pesos , y cerró a 1.430 pesos en las pizarras del Banco Nación.

Todo se dio luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la asistencia de Estados Unidos para la Argentina será “grande y contundente”.

La semana pasada el BCRA vendió US$ 1.110 millones para contener el dólar luego de las jornadas de presión cambiaria y volatilidad en los mercados que siguieron a las elecciones bonaerenses.

En tanto, el Riesgo País cayó 24,50% hasta los 1.089 puntos. El indicador que elabora JP Morgan había superado los 1500 puntos básicos la semana pasada.

Live Blog Post Cómo cerró el dólar este martes El dólar oficial bajó 3,15 por ciento y cerró en las pizarras del Banco Nación a 1.385 pesos. En tanto, el dólar blue cayó 6,15% y cotizaba a 1.415 pesos. Los dólares financieros habían mermado entre 1,5 y 2 por ciento durante este martes. El MEP cotizaba a 1.400,05 pesos, mientras que el CCL se ubicaba en los $1.412,87. El dólar mayorista, clave para las bandas de flotación de la moneda extranjera, habría retrocedido 8 por ciento con respecto al lunes, y cotizaba a 1.357 pesos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1970551457700290944&partner=&hide_thread=false CIERRE. Cotización del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/HuUaEtdI9f — Prensa BNA (@prensabna) September 23, 2025

Live Blog Post Confirman el desembolso desde el Banco Mundial El Banco Mundial confirmó este martes que intensificaría su apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversiones en el sector privado para desembolsar hasta 4.000 millones de dólares en los próximos meses. Esta ayuda es para apoyar la agenda de reformas que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei. "Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga!", comentó a través de X el ministro de Economía Luis Caputo. El anuncio del Banco Mundial se dio minutos después del encuentro de Milei con Trump, junto a sus respectivas autoridades en materia económica, Luis Caputo y Scott Bessent respectivamente. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1970546206335213658&partner=&hide_thread=false Gracias al Banco Mundial y su presidente Ajay Banga!El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 23, 2025

Live Blog Post Milei se reunió con Trump en Estados Unidos El presidente de Estados Unidos se reunió con el mandatario argentino bajo negociar la ayuda del Tesoro al país en medio de la incertidumbre económica y la disparada del dólar. El encuentro se dio en la misma ONU, donde Trump había dado el discurso inaugural de la Asamblea General de las Naciones Unidas. "Tiene todo mi respaldo completo y total", dijo Trump a Javier Milei, quien estuvo acompañado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein. Tras el anuncio y el posteo en las redes sociales, el riesgo pais se colocó por debajo de los 1.000 puntos (cayó a 964). Milei agradeció en las redes a Trump "por su gran amistad y este gesto extraordinario". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1970531683502850296&partner=&hide_thread=false Muchas gracias Presidente Donald Trump por su gran amistad y este gesto extraordinario.Cc: @realDonaldTrump pic.twitter.com/78F6gM5Gwy — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1970532203219042492&partner=&hide_thread=false VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/pO4bYQFQ4q — Javier Milei (@JMilei) September 23, 2025

Live Blog Post Qué pasa con las acciones y los bonos Los bonos de la deuda pública vuelven a mostrar marcadas subas que provocan un descenso del Riesgo País a la zona de 1.000 puntos. Las subas son en promedio superiores al 3%. En cambio, las acciones del Merval caen 2,5% en las primeras operaciones. En Wall Street los ADRs operan en forma mixta.

Live Blog Post Se desploma el dólar El dólar cae a 1.375 pesos para la cotización oficial en Banco Nación. El dólar blue se mantenía en 1.475 pesos. Los financieros MEP y CCL también caen en su cotización a 1.365,93 y 1.373,75 pesos, respectivamente. En tato, el dólar mayorista se ubicaba en 1.365 pesos, lo que significa una baja del 7,4 por ciento con respecto al cierre del lunes. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1970492472997585301&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/6jpXGwpCts — Prensa BNA (@prensabna) September 23, 2025

Live Blog Post El dólar oficial cae a $1.400 La moneda extranjera en el Banco Nación baja 2,96 por ciento en su cotización y se ubica en los 1.400 pesos. Los dólares financieros cotizaban en 1.367,61 y 1.370,61 pesos, para el MEP y el CCL, respectivamente. El dólar mayorista bajó más de 7,4 por ciento en lo que va de la jornada bursátil del martes y se encuentra en 1.367 pesos. El mayorista, por su parte, estaba en 1.365 pesos. El dólar cripto, finalmente, cotizaba en 1.394,99 pesos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/prensabna/status/1970482518769168741&partner=&hide_thread=false Cotización actualizada del dólar en el Banco Nación. pic.twitter.com/34c1ksmg6T — Prensa BNA (@prensabna) September 23, 2025

Live Blog Post El dólar blue y el mayorista se desinflan En las primeras horas de la jornada bursátil de este martes, el dólar blue bajaba 2,96 por ciento, y cotizaba en 1.475 pesos. El oficial, en las pizarras del Banco Nación, estaba en 1.430 pesos. El dólar mayorista, por su parte, caía a 1.408 y algunos vaticinaban una baja a 1.375 pesos. Este variante es la que marca las bandas de flotación del dólar libre, y que días atrás rozó los 1.475 pesos que era el techo.