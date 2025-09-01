El escalofriante descubrimiento en la causa del asesino serial: "Allí se cometían los hechos"

El hombre está detenido tras el hallazgo de restos óseos en su vivienda. Creen que al menos se cobro cinco víctimas. Qué descubrieron en las últimas horas.

Desde hace aproximadamente un mes, se lleva adelante una investigación sobre quien se sospecha es un asesino serial que ya tiene varias víctimas. Se trata de personas que se encontraban desaparecidas. Los restos humanos hallados ya fueron identificados con dos de esas personas.

Matías Jurado es la persona señalada como el asesino serial, quien permanece detenido e imputado. Con el trabajo clave de los forenses , se descubrieron huesos, cartílagos y cuero cabelludo en distintos rincones de la casa, convirtiendo así a este hallazgo en uno de los pilares de la investigación que se inició tras la denuncia de varias personas alertando la desaparición de sus familiares.

Por el momento, se descubrió en su vivienda el ADN de dos personas de quienes se desconocía su paradero, así lo revelaron fuentes policiales.

En las últimas horas, medios locales indicaron que lograron reconstruir la escena de los crímenes y dieron así con una alarmante conclusión: Jurado asesinaba a sus víctimas en la misma cama donde después dormía.

asesino serial jujuy (2)

Previo a esta reconstrucción, a mediados de agosto, la Justicia de Jujuy logró confirmar la identidad de Sergio Sosa, de 25 años y Jorge Anachuri, de 68, cuyos restos fueron hallados dentro de la casa de Jurado. Ambos habían sido captados por cámaras de seguridad subiendo a un remis junto al acusado, prueba clave que permitió relacionar sus muertes con él.

Respecto al escalofriante descubrimiento sobre los crímenes en su habitación, el fiscal Guillermo Beller explico que "hemos encontrado una importante cantidad de sangre a través de luminol en una pieza en particular, donde dormía el imputado y es por eso que creemos que allí se cometían los hechos".

El luminol, un compuesto para detectar rastros de sangre que no son visibles a simple vista, reveló muestras de sangre en el piso, la cama, una cortina, una colcha y varias prendas de vestir. Todas estas pruebas ahora están bajo análisis, ya que también se identificó nuevo ADN que no corresponde a las víctimas ya identificadas.

Esta pista refuerza la sospecha de que Jurado podría estar vinculado a la desaparición de al menos siete personas entre enero y julio en esa provincia. Las cámaras de seguridad son claves en la investigación, ya se que muestra al acusado con algunos desaparecidos.

Presunto asesino serial de Jujuy

Los macabros crímenes del asesino serial

Todo parece indicar que se trataba de un plan macabro: los viernes, Jurado cometía los crímenes atroces, según reveló su sobrino a los detectives. Al parecer, a raíz de las investigaciones realizadas, el hombre contaba con un modus operandi y todas sus víctimas serían personas en situación de calle, hombres adultos, mayores de 50 años. Sólo un caso es de un joven de 25 años, Sergio Alejandro Sosa, que desapareció el 4 de julio.

El último procedimiento se llevó a cabo el pasado miércoles, aunque recién el viernes fue dado a conocer por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante una conferencia de prensa en la que los fiscales a cargo del caso brindaron detalles del operativo y las hipótesis que se manejan.

"El hallazgo es contundente", aseguró el procurador general, Sergio Lello Sánchez. En este sentido, este lunes a las 16 horas se realizará una audiencia que definirá la prisión preventiva de Jurado, se espera que esta semana antropólogos trabajen en el terreno de la propiedad.

A su vez, esperan la ampliación de la declaración del adolescente de 16 años que vivía con el sospechoso y otras entrevistas a vecinos de la zona que puedan dar mayor claridad a la causa. Además, está pendiente la toma del testimonio a otro pariente del imputado, también menor de edad.