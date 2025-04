El Gobierno eliminó las pensiones por fallecimiento un grupo específico de jubilados

En marzo de 2025, venció la moratoria previsional que posibilitaba el acceso a un plan de pago de deuda. Es así como miles de mujeres y hombres que contaban con la edad jubilatoria pero no así con los años de aportes requeridos (30) accedieron a una jubilación . Pero el actual Gobierno Nacional decidió no prorrogarla. ¿En qué afecta esta decisión en relación a las pensiones por fallecimiento para los jubilados ?

Cabe destacar que, como el Gobierno Nacional no prorrogó la moratoria previsional, casi 250.000 personas no podrán acceder a una jubilación en 2025. Asimismo, desde el Ejecutivo anticiparon que no se prorrogará ni abrirá una nueva moratoria provisional. Y especialistas en la materia coinciden en señalar en que la medida configura una reforma estructural del sistema previsional.