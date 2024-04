En vivo, Cristina hablará en un acto por primera vez en la era Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner tomará la palabra ante la militancia este sábado por primera vez en la era de Javier Milei como presidente de la Nación y se esperan fuertes definiciones sobre el rumbo del Gobierno nacional.

"Hoy llamé a Mayra para decirle que este sábado voy a ir al acto, porque creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino", aseguró la exvicepresidenta al anunciar que formará parte del evento.

El acto en el que reaparecerá CFK se llevará adelante con motivo de la inauguración del microestadio "Presidente Néstor Kirchner" en Quilmes, junto a la intendenta de ese distrito, Mayra Mendoza, una de las dirigentes más cercanas al diputado nacional, Máximo Kirchner.

Embed - En vivo desde Quilmes, en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner.

Live Blog Post Cristina: "Argentina, como en el juego de la oca, retrocede hasta el principio" Al arribar al predio, previo al acto, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo en C5N que "llegó con un montin de sensaciones". Recordó que un 27 de abril, de hace 21 años, "estaba con él (Néstor Kirchner) celebrando que habíamos salido segundo y habíamos entrado en el balotaje". "Quiero agradecerle a la intendenta que nos homenajea a todos los que quisimos mucho a Néstor. Y agregó que "vengo con ganas de reflexionar, porque parece que Argentina, como en el juego de la oca, retrocede hasta el principio". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1784298936733217148&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/xZMWY13C4J — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 27, 2024

Live Blog Post Cuál es la obra en Quilmes En tanto, la obra que se inaugurará comenzó a construirse durante la gestión del ex intendente Francisco Gutiérrez, entre 2007 y 2015. Pero luego estuvo detenida hasta 2021, cuando comenzó la puesta en valor. El nuevo microestadio se encuentra dentro del Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno y tiene capacidad para 7.000 personas. Además, el municipio tiene previsto montar oficinas para el personal del área de Deportes que trabaja con la intendenta de Quilmes.

Quiénes estarán presentes en el acto con Cristina

Si bien la ex presidenta no emitió ningún mensaje respecto de la interna en el peronismo bonaerense, la elección de ese espacio para hablar públicamente podría ser la antesala de alguna definición en medio de la tensión que existe por el liderazgo en el espacio opositor.

La presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en tierras quilmeñas está confirmada. El mandatario provincial tendrá una jornada agitada, ya que participará además en el acto que organizará el intendente de Ensenada, Mario Secco, y en el que tendrá lugar en Avellaneda, junto a Jorge Ferraresi.

El ex ministro de Economía Sergio Massa no será de la partida. En tanto, el triunviro cegetista y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró el viernes que fue invitado y que estará presente durante el discurso de la ex vicepresidenta a las 16.

El discurso de la ex mandataria será relevante para saber cuál va a ser el camino que tomará el sector que lidera en la reorganización del peronismo y qué actitud tomará frente al gobierno libertario.