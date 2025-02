En vivo: hubo quórum y la Cámara de Diputados trata la suspensión de las PASO

Live Blog Post

Quetglas rechazó la suspensión de las PASO: “Quieren darle todo el poder a la birome”

El diputado nacional de la UCR Fabio Quetglas ratificó su voto en contra del proyecto de suspensión de las PASO, iniciativa que resumió con el título “Todo el poder a la birome”.

“Se trae a discusión una norma que regula la competencia política para la selección de candidatos a un año de que el mecanismo haya funcionado impecablemente bien. Y se trae a discusión para reemplazarlo por mecanismos en los que no van a participar todos los ciudadanos y donde va a ser más dificultoso constituir frentes políticos”, arrancó el legislador bonaerense.

"Eso tiene un nombre: ‘todo el poder a la birome’", denunció el radical, cuyo bloque votará dividido.

Al intervenir en la sesión de la Cámara baja, Quetglas advirtió que con la suspensión de las primarias obligatorias “se vuelve a la idea de la interna cerrada” y asoció esa metodología con “la casta”.

“Lo hacen porque les conviene. No confundir lo que está bien con lo que te conviene. Que no abusen de esa circunstancia. se aprovechan de un prejuicio de la antipolitica. La Argentina no se va a regenerar de esta manera”, concluyó.

En tanto, el diputado opositor arremetió contra “la narrativa” que usa el oficialismo para darle impulso a la reforma electoral.

En primer lugar, mencionó que se apela a la “lógica de la comodidad", es decir, promover la idea de que “ir a votar es un incordio, un desgaste” y que nadie quiere hacerlo.

En segundo término, comentó que el oficialismo explota la noción de que los recursos económicos que se vuelcan a la competencia política para la selección de candidatos “son siempre un curro”.

“La tercera parte es decir que los mecanismos de selección de candidatos son estériles respecto de la calidad de los candidatos”, completó Quetglas.

“O sea, tres calificaciones: la política es atrasada, es sucia y es estéril. Yo no pienso así y soy consciente que probablemente una minoría de argentinos no piense así. Y hay una mayoría de argentinos que con mucho derecho piensan que la política es sucia, estéril y atrasada. Sobre esa mentalidad, permea un mensaje que es oportunista”, sentenció.

Al respecto, el diputado radical cargó contra el sentido de antipolítica de la época e identificó a La Libertad Avanza como el espacio que más se beneficia con esa lógica por el hecho de ser un fenómeno reciente en la política argentina.

“Hoy lo que ampara esa narrativa es la idea de novedad que tiene La Libertad Avanza. Se aprovecha de una disrupción política pero como un matrimonio mes a mes van a ser una rutina, se van a incorporar al sistema, no serán una novedad eterna”, vaticinó.

“Los que llegamos acá hacemos política. Nos quedan dos opciones: o jerarquizar lo que hacemos o degradar lo que hacemos. Se ha tomado la decisión de degradar lo que hacemos”, cuestionó.