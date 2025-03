En vivo: Javier Milei abre el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

Live Blog Post

Javier Milei y Victoria Villarruel vuelven a encontrarse

La Asamblea de Apertura de Sesiones de hoy reencontrará al presidente Javier Milei con su vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de no verse las caras desde el 1 de noviembre de 2024, en un acto organizado por la Policía Federal Argentina.

Milei y Villarruel cerraron un 2024 de alta tensión con cruces mediáticos en los que el presidente aseguró que su compañera de fórmula: "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete".

A su vez, dejó en claro que Villarruel "tiene su visión" y resaltó: "En muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la 'alta política', y lo que nosotros llamamos 'la casta'".

Este comentario de Milei tuvo raíz en una declaración de su compañera de fórmula en Senado TV en las escalinatas del Congreso, mientras se celebraba La Noche de los Museos. Allí, Villarruel dijo que lo que más le "agradaba era en el recinto donde puede "ver la alta política en serio".