En VIVO: Javier Milei brindará un discurso en el Foro Económico de Davos

El mandatario argentino se presenta en la cumbre económica en Suiza, junto a líderes y empresarios de todo el mundo.

EN VIVO

El presidente Javier Milei se presentará este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos, en una intervención que genera expectativa por el tono político e ideológico que utilizará. Su discurso llega luego de las palabras de Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Por el momento, el mandatario argentino se reunió con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, y expuso su plan económico ante banqueros y empresarios en Davos. Milei enfatizó que su gobierno "comerciará con todo el mundo" y remarcó que los productos argentinos deben ingresar a todos los mercados, desde América Latina hasta China, reveló Infobae.

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Foro Económico de Davos 2026

Live Blog Post

Milei se reunió con CEO de bancos y firmas financieras globales

El presidente Javier Milei mantuvo un importante encuentro en el marco de su agenda internacional.

Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Durante el encuentro a puertas cerradas, el mandatario hizo un balance de su programa económico y adelantó las próximas medidas de su gestión.

Live Blog Post

El Presidente inició su agenda en Davos

Javier Milei saludó a su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, en el Centro de Convenciones de Davos-Klosters, en el inicio de su agenda oficial en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial.

La actividad marcó el primer contacto formal del mandatario argentino en Suiza, antes de una jornada cargada de reuniones y exposiciones.

Noticia en desarrollo

