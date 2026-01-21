En VIVO: Javier Milei brindará un discurso en el Foro Económico de Davos

Live Blog Post

Milei se reunió con CEO de bancos y firmas financieras globales

El presidente Javier Milei mantuvo un importante encuentro en el marco de su agenda internacional.

Del encuentro participaron la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser; la presidenta y CEO de Franklin Resources, Jenny Johnson; el chairman de BTG Pactual, André Esteves; el CEO de Lord Abbett, Doug Sieg; la directora internacional de BlackRock, Rachel Lord; la presidenta y CEO de TIAA, Thasunda Brown Duckett; y el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Durante el encuentro a puertas cerradas, el mandatario hizo un balance de su programa económico y adelantó las próximas medidas de su gestión.