LA MAÑANA | NEUQUEN - 15 de octubre de 2025 - 08:50

EN VIVO | La reacción del dólar y los mercados tras la cumbre Trump-Milei

Se especulaba que este miércoles el gobierno de Donald Trump anuncie medidas en materia de inversión y comercio exterior como parte del acuerdo.

EN VIVO

Acciones y bonos cotizaron el martes en baja, mientras que el Riesgo País se mantuvo por debajo de los mil puntos, luego de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el respaldo a Argentina condicionado al resultado de las elecciones de medio término.

Para este miércoles había expectativas sobre cómo reaccionaría el dólar y los mercados.

Se especulaba que este miércoles el gobierno de Donald Trump anuncie medidas en materia de inversión y comercio exterior como parte de un acuerdo con la Argentina destinado a incrementar el intercambio entre ambos países, informó el gobierno argentino.

Así, se espera despejar las dudas sobre lo afirmado por Trump, quien dijo que si Milei perdía las elecciones, su gobierno retiraría la ayuda financiera al país.

El dólar, en el cierre del martes, se había ubicado en los 1.385 pesos.

Las tasas por las nubes

Las tasas de interés volvieron este miércoles a aumentar y llegaron al 125 por ciento, tras los dichos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Al comienzo de la semana, las tasas también habían tocado picos por encima del 70% anual, pero terminaron bajando al 50% sobre el cierre.

Esto se da como consecuencia de la falta de liquidez y la falta de pesos dentro del sistema, a tan solo nueve ruedas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A su vez, los dichos de Trump sobre las elecciones del 2027 reavivaron la suba en las tasas, que llegaron al 125%.

“Si (Javier) Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, definió el republicano al compartir junto a su par argrentino un almuerzo en la Casa Blanca.

Durante las últimas ruedas, el Banco Central (BCRA) no intervino de manera oficial, por lo que generó una volatilidad en las tasas de interés.

“La dinámica monetaria de las últimas ruedas presenta un cuadro de liquidez acotada en el sistema financiero. Con la reducción a cero de los pasivos remunerados del BCRA operando en simultáneas de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), se eliminó un canal clave de absorción y gestión de excedentes transitorios de pesos”, explicó Delphos.

Caputo buscó transmitir calma a los mercados

El gobierno de Donald Trump anunciará este miércoles medidas en materia de inversión y comercio exterior como parte de un acuerdo con la Argentina destinado a incrementar el intercambio entre ambos países, informó el gobierno argentino.

El acuerdo comercial fue confirmado tanto por el ministro de Economía, Luis Caputo, como por el canciller Gerardo Werthein, ambos presentes en el almuerzo con el equipo de gobierno norteamericano.

“Esperamos que haya anuncios pronto sobre el acuerdo. Eso va a estar pronto. No quiero decir nada, porque no decimos nada hasta que esté concretado. Todo salió diez puntos”, indicó el ministro de Economía desde Washington tras la reunión mantenida con Trump junto a Milei y Werthein.

scott bessent Luis caputo

Caputo busca enviar señales que calmen los mercados tras una jornada en la que Trump condicionó el rescate financiero de US$ 20.000 millones al éxito de Milei en las urnas a 12 días de las elecciones legislativas.

El titular del Palacio de Hacienda explicó que se trató de una “interpretación errónea, si se quiere, una confusión, en función de que el apoyo del presidente y de los Estados Unidos iba a estar solamente hasta el 26 de octubre, dependiendo de las elecciones”, pero aclaró que “no tiene nada que ver con eso lo que pasó realmente en la reunión”.

El acuerdo comercial apuntaría a ratificar el apoyo de Estados Unidos. Si bien su contenido es confidencial, fuentes al tanto de las conversaciones afirman que se trataría de una apertura recíproca.

