EN VIVO | La reacción del dólar y los mercados tras la cumbre Trump-Milei

Live Blog Post

Las tasas por las nubes

Las tasas de interés volvieron este miércoles a aumentar y llegaron al 125 por ciento, tras los dichos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Al comienzo de la semana, las tasas también habían tocado picos por encima del 70% anual, pero terminaron bajando al 50% sobre el cierre.

Esto se da como consecuencia de la falta de liquidez y la falta de pesos dentro del sistema, a tan solo nueve ruedas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Fachada del Banco Central de la República Argentina 1200x678.png

A su vez, los dichos de Trump sobre las elecciones del 2027 reavivaron la suba en las tasas, que llegaron al 125%.

“Si (Javier) Milei no gana las elecciones, sé que la persona que estaría presentándose para 2027 es un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar. Si eso pasa, entonces no seremos generosos con Argentina”, definió el republicano al compartir junto a su par argrentino un almuerzo en la Casa Blanca.

Durante las últimas ruedas, el Banco Central (BCRA) no intervino de manera oficial, por lo que generó una volatilidad en las tasas de interés.

“La dinámica monetaria de las últimas ruedas presenta un cuadro de liquidez acotada en el sistema financiero. Con la reducción a cero de los pasivos remunerados del BCRA operando en simultáneas de ByMA (Bolsas y Mercados Argentinos), se eliminó un canal clave de absorción y gestión de excedentes transitorios de pesos”, explicó Delphos.