Feriados 2025: ¿es feriado el 9 de julio y cuándo se viene el próximo finde largo?

Cabe recordar que, en el transcurro de la primera mitad del año, a los dos finde largos mencionados arriba hay que sumarles los que se dieron entre el sábado 1ro y el martes 4 de marzo (fiestas de Carnaval); entre el sábado 22 y el lunes 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia); entre el viernes 18 y el domingo 20 de abril (Semana Santa) y entre el jueves 1ro y el domingo 4 de mayo (Día del Trabajador y Puente Turístico no laborable).

En julio de 2025 , no habrá fin de semana largo . El próximo finde largo recién tendrá lugar entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto de 2025 .

De todos modos, es oportuno remarcar que en julio de 2025 habrá un feriado nacional no trasladable: el miércoles 9 de julio, jornada en la que se celebrará el día de la Independencia. Como consecuencia de ello, la segunda semana de julio será más corta e incluirá sólo cuatro días hábiles (lunes, martes, jueves y viernes).

En relación al próximo finde largo de 2025, que se dará entre el 15 y el 17 de agosto, es oportuno reseñar que el 17 de agosto de 2025 se conmemorará el paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín. En este caso, sí se trata de un feriado trasladable, por eso se anticipó para el viernes 15 de agosto.

Feriados 2025

A continuación, el organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2025:

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: Puente turístico no laborable.

Domingo 17 de agosto: Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: Puente turístico no laborable.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

En consecuencia, los fines de semana largos que aún quedan por delante en 2025 son los siguientes:

Viernes 15 al domingo 17 de agosto.

Viernes 21 al lunes 24 de noviembre inclusive.

Sábado 6 al lunes 8 de diciembre inclusive.

Cabe recordar que, a fines de diciembre de 2024, el Gobierno nacional oficializó el calendario de feriados y días no laborables correspondientes a 2025. Lo hizo a través del decreto 1027/2024 –que fija los días no laborables con fines turísticos– y la Ley 27.399 –que establece el cronograma de feriados y días no laborables.