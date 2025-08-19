Finaliza la pensión por viudez para este grupo de jubilados: los requisitos para acceder

Cuáles son los requisitos que deberán reunir aquellas personas que pretendan acceder a la pensión por viudez a través del trámite ante la Anses.

El Gobierno Nacional decidió –a fines de marzo de 2025- no prorrogar la moratoria previsional . Esta moratoria les posibilitaba el acceso a una jubilación a aquellas personas que no habían podido reunir los 30 años de aportes requeridos por la Anses . ¿En qué afecta esta decisión del Gobierno Nacional en relación a las pensiones por fallecimiento para los jubilados? ¿Cuáles son los requisitos necesarios para poder acceder una pensión por viudez ?

Según observaron expertos en materia previsional, en 2025 casi 250.000 personas no podrán acceder a una jubilación. Y sin la posibilidad de contar con una nueva moratoria previsional, aquellas personas que no podrán acceder a una jubilación sólo podrán acceder a una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Los jubilados que perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no podrán acceder a una pensión por viudez , un beneficio que sí seguirá disponible para los jubilados del sistema general. Para tramitar la pensión por viudez , los solicitantes deberán atenerse a determinados requisitos :

En el caso de cónyuges, se debe presentar la partida de matrimonio actualizada.

Para convivientes, se requiere acreditar al menos cinco años de convivencia, o dos si hay hijos en común.

Los hijos también pueden cobrar la pensión si son menores de 18 años, solteros y no perciben otra prestación. En casos de discapacidad, no hay límite de edad.

Cabe recordar que, en la actualidad, el importe de la PUAM representa el 80% de la jubilación mínima y no incluye retroactivos ni pensión por viudez, aunque su importe se actualiza mes a mes por la Ley de Movilidad. En agosto de 2025, el importe correspondiente a la PUAM es de $251.444,30. Con el bono adicional de 70 mil pesos, el total alcanza los $321.444,30.

La Anses destaca que requisitos son necesarios para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor:

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si se está cobrando una jubilación o pensión , el solicitante debe renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor .

Cabe resaltar que desde el Poder Ejecutivo anticiparon que no se prorrogará ni se abrirá una nueva moratoria provisional. Y especialistas en materia previsional coinciden en señalar en que esta medida configura una reforma estructural del sistema previsional impulsada a través de la Anses.

Así, como lo mencionamos más arriba, aquellas personas que accedieron a la jubilación a través del sistema contributivo tradicional conservarán la posibilidad de transmitir una pensión a sus familiares directos, evidenciando una clara diferencia entre ambos regímenes.

Según un relevamiento efectuado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se calcula que, ya sin la posibilidad de acceder a una moratoria previsional, cada año alrededor de 200.000 argentinos y argentinas no podrán jubilarse (y así acceder a una pensión por viudez). El 70% de este total serán mujeres. Y sólo el 23% de las mujeres que hoy tienen 60 años tiene más de 25 años de aportes.