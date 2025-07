Fue a teñirse el pelo pero le ofrecieron un "botox capilar" y casi la matan

Poco después, se desvaneció y terminó vomitando en el suelo del local. Fue asistida por un médico del SAME, su esposo y personal policial, y retirada en silla de rued as . Ya en la ambulancia, volvió a desmayarse. La recuperación comenzó recién en el área de shock del hospital.

Todo sucedió el 24 de febrero de 2018. La mujer demandó al dueño del local y a la empleada que le realizó el tratamiento, donde solicitó una indemnización por los daños físicos y emocionales que sufrió a raíz del incidente. Después de 7 años, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que les impone una compensación de $520.000, más intereses.

tintura

Productos sin registro y responsabilidad del proveedor

Durante el juicio, uno de los testimonios clave fue el del médico que atendió a la víctima. Declaró que al llegar al lugar encontró a la mujer en “muy mal estado”, brotada y con signos de pérdida de conocimiento. También advirtió un “olor muy fuerte a amoníaco” en la zona donde se encontraba la clienta.

A pedido del profesional, las empleadas del local mostraron dos bidones sin etiquetas ni información sobre su contenido. Los envases contenían líquidos de colores verde y violáceo, comprados “al por mayor”, sin indicaciones ni respaldo técnico. Además, ellas mismas admitieron haber realizado el tratamiento de “bótox capilar”, contradiciendo la versión del propietario, quien negó el uso de cualquier producto fuera del shampoo y la tintura.

Un informe de la ANMAT incorporado a la causa alertó sobre los riesgos de los productos alisadores no registrados. Muchos de ellos contienen formol, una sustancia prohibida por sus efectos irritantes y tóxicos. El fuerte olor descripto por el médico coincidía con las características de esos compuestos.

botox

El tribunal remarcó que quienes ofrecen un servicio o comercializan productos deben garantizar condiciones seguras. En este caso, el salón no cumplió con ese estándar mínimo. El fallo también recordó que el consumidor solo necesita probar que sufrió un daño vinculado al servicio recibido, sin necesidad de demostrar negligencia o dolo por parte del proveedor.

Daño moral y gastos médicos: qué se reconoció

La indemnización total fijada por la Justicia alcanzó los $520.000. De esa suma, $500.000 corresponden al daño moral ocasionado por la experiencia traumática, el malestar físico, el temor vivido y las consecuencias psicológicas. Los restantes $20.000 fueron otorgados para cubrir gastos médicos, farmacéuticos y de movilidad.

La empresa de productos de belleza mencionada en la demanda quedó excluida del fallo. El tribunal determinó que no participó en los hechos y no tuvo responsabilidad directa. La recomendación publicada en su página web no bastó para considerarla parte del episodio.