Habló de las madres que golpeó a salvajemente a una maestra: "No me arrepiento"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PolicialesON/status/1844206482625265906&partner=&hide_thread=false MARCOS PAZ: ACUSABAN A UNA MAESTRA DE MALTRATO Y LE DIERON UNA PALIZA



Un grupo de Madres de estudiantes atacaron a una maestra de un colegio de #MarcosPaz por supuesto maltrato a los niños. #URGENTE #Violencia @MuniMarcosPaz #viral pic.twitter.com/qAFNm07q1T — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 10, 2024

“Yo quiero que escuchen la parte nuestra, porque dicen que somos violentas, que le pegamos a la maestra, pobrecita, pero acá se ha torturado y maltratado a 24 chicos”, comenzó explicando Jennifer en diálogo con TN.

Y continuó: “Mi hija me dijo ‘mamá, la señorita nos hace esto y esto. Nos agarra del oído y nos dice que somos unos negros inservibles, que le damos asco, que no vamos a ser nadie en la vida’. Entonces yo le pregunté ‘¿Eso te dice a vos?’ y ella dijo ‘no solo a mí, a todos los chicos', me dice. A Bautista cuando está dibujando y le dice ‘qué estás dibujando pendejo de mierda, ¿no ves que sos un retrasado?”.

Luego la mujer contó que la agarraron en la esquina y le preguntaron "si ella era la docente de sexto C". "La agarramos en la esquina, le preguntamos s, dijo que no era, que no los conocía, que no era la docente, que no los conocía los nenes", detalló.

Embed

Al ser consultada acerca de cómo se desató la violencia, contestó: "Porque ella mintió, dijo que no conocía a los nenes y que no la jodan. Entonces una mamá se le puso enfrente, la corrió y la empujó. Entonces fuimos todos y la agarramos. Más allá de la violencia, yo quiero que alguien me pregunte a mí cómo están los chicos hoy. Porque todos te están hablando, uh, las 24 mamás que pegaron, miren esas cabezas. Pero acá, ¿quién pregunta por los pibes?”.

Los videos de la agresión se viralizaron rápidamente en las redes sociales, por ello se le consultó a Jennifer si estaba arrepentida de lo sucedido, a lo que respondió: “¿Arrepentirme? ¿Te soy sincera? No me arrepiento. ¿Sabés por qué? Porque eso es un cuarto de lo que ella le hizo en la cabeza a los chicos. Llegar al punto de que una criatura de 10 años se encierre en el baño a pasarse cloro porque le están diciendo cosas ‘black toda la vida’, creo que más violencia que esa no hay”.

Además, la madre aseguró que al menos otros 17 profesores estaban al tanto de la situación y no habían hecho nada. Incluso la directora, quien también fue golpeada.

golpiza.jpg

La medida tomada por el gremio

Ante el violento episodio que se viralizó por la difusión del video en el que se ve la agresión en redes sociales y medios locales, el conjunto de los sindicatos que integran Frente de Unidad Docente Bonaerense dispuso para este jueves paro total de actividades en el municipio de Marcos Paz, en rechazo a la feroz golpiza recibida por una maestra en la institución, ubicada en el barrio “Nuestra Señora de la Paz”.