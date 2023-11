Javier Milei tras el debate: “Había una clara intención de Sergio Massa de provocarme”

El candidato de La Libertad Avanza dijo que su adversario "fue agresivo". "No logró sacarme del eje en ningún momento", agregó sobre el último encuentro público.

En una entrevista con Radio Mitre , el líder libertario dijo que su contrincante de Unión por la Patria contrató psicólogos brasileños “buscando elementos para provocarme y que yo me saliera de sí”.

“Tenía preparado para esta semana, y ahora lo va a tener que cambiar, toda un serie de trabajos para hacerme ver irascible, que no puedo mantener la estabilidad emocional” , agregó Milei.

“Me provocó a lo largo del debate varias veces. Fue muy agresivo en muchas de ellas, y, sin embargo, no logró sacarme del eje en ningún momento”, enfatizó el libertario y añadió que cuando "estaba haciendo el cierre, que era un momento muy importante, están todos tosiendo”.

Para Milei, esa situación se trató de “un cambio de último momento sobre la disposición de la gente y me pusieron de mi lado la gente de él entonces cuando yo hablaba todos tosían”.

Respecto de su estrategia, el libertario señaló que buscaron “demostrar que todas las cosas de las que nos están acusando son mentiras y eso lo hicimos de manera impecable y las logramos desestimar”.

Además, dijo que la idea de Massa de preguntarle por si o no respecto de su plan de gobierno “pareció una jugada ingenua". "Pero al dar respuesta a cada uno de los puntos al mismo tiempo fuimos desarticulando cada una de las mentiras”, añadió.

El debate entre Javier Milei y Sergio Massa

El primer eje de debate, luego de las presentaciones, fue Economía y allí los candidatos tuvieron el primer cruce. El candidato de Unión por la Patria le preguntó al libertario por sus propuestas para eliminar el Banco Central y dolarizar la economía, quitar los subsidios y vender Vaca Muerta. Milei encendió el debate con una respuesta fuerte. "A mí no me vas a condicionar si contestó sí o no", dijo el libertario, y continuó:"Lo que sí te voy a decir es que sabes que ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, ustedes son unos mentirosos, vos sos un mentiroso, en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste", dijo.

El ministro de Economía insistió sobre la pregunta que le realizó al libertario en el primer debate y lo interpeló sobre sus dichos sobre el papa: "le vas a pedir disculpas por haberlo tratado como 'el representante del maligno'?", a lo que Milei respondió: "No tengo problemas en pedirle disculpas, cuándo uno se equivoca pide disculpas y se acabó", y agregó que está dispuesto a recibirlo y "darle los honores de un jefe de Estado".

Ambos postulantes expresaron sus postura sobre producción, con diferencias sobre el futuro de Vaca Muerta; relaciones internacionales, tópico en el que tuvieron un fuerte cruce sobre la soberanía de Malvinas, y Educación, con perspectivas contrapuestas sobre la gratuidad del sistema.

Luego, ambos candidatos debatieron sus propuestas sobre seguridad, en el que más allás de las diferencias, tuvieron algunas coincidencia en la doctrina de Rudolph Giuliani, ex alcande de Nueva York, que Massa adoptó cuando fu intendente de Tigre y Milei quiere aplicar si ganas el balotaje.