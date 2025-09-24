Javier Milei habla EN VIVO en la Asamblea de la ONU: los puntos claves de su discurso

El Presidente da su discurso este miércoles. Y en la continuidad de su gira por Estados Unidos, también se reunirá con la titular del FMI.

Se espera que durante su discurso en la Asamblea general de la ONU, Javier Milei pida por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, que está detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.

El presidente Javier Milei hablará este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en un discurso que genera gran expectativa en el plano internacional. Su presentación llega en el marco de la gira por Estados Unidos , donde ya obtuvo respaldo político y económico de Donald Trump, y se prevé que además mantenga un encuentro clave con la titular del Fondo Monetario Internacional ( FMI ).

El discurso del presidente será a las 12.45 horas, en el Debate General de la ONU , que durará 15 minutos -el tiempo asignado para cada jefe de Estado-. Luego, a las 14.30, mantendrá un encuentro con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Asamblea General de la ONU, 2025

Así será el discurso de Javier Milei en la ONU

Durante su discurso en Naciones Unidas, se espera que el Presidente haga un reclamo por el gendarme Nahuel Gallo, que está detenido en Venezuela desde diciembre de 2024. También se espera que haga una defensa de su plan económico.

En Casa Rosada creen que es probable que el mandatario pida por la liberación del argentino. La ONU denunció su detención en un informe sobre derechos humanos.

Además, desde la mesa chica del Gobierno aseguraron que el jefe de Estado se referirá al conflicto global actual, que enfrenta a Estados Unidos, Israel y Ucrania con Rusia y otras potencias. Es decir, es posible que Milei reafirme su apoyo y alineamiento a los tres primeros países. “La política exterior de él es Trump y Netanyahu”, dijo una persona con acceso al despacho presidencial.

MileiTrump01

En el oficialismo anticiparon que el libertario también podría volver a criticar la Agenda 2030, que ya cuestionó durante su primera visita a la Asamblea General, en 2024.

“La Agenda 2030, aunque bien intencionada en sus metas, no es otra cosa que un programa de gobierno supranacional, de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados Nación y violentan el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Es una agenda que pretende solucionar la pobreza, la desigualdad y la discriminación con legislación, que lo único que hace es profundizarlas”, dijo en esa ocasión.

Qué ese la Asamblea General de la ONU

La Asamblea General de la ONU es el principal foro donde representantes de los 193 países miembros se reúnen cada año para tratar cuestiones internacionales, y se lleva a cabo de septiembre a diciembre de cada año para abordar todos los temas de la agenda.

La Asamblea General comienza con un período de sesiones conocidas como “Debate general”, en las que líderes mundiales pronuncian discursos para exponer sus posicionamientos y prioridades.

La reunión de Javier Milei con la titular del FMI

Luego de su paso por la ONU, Javier Milei se reunirá con Georgieva. El encuentro se iba a dar el lunes, pero finalmente se reprogramó por el cambio de agenda que realizó Presidencia.

Si bien se desconocen los detalles que se debatirán en la reunión, hay expectativas por el respaldo que la titular del FMI le pueda dar al programa económico de la Argentina.

Cabe destacar que la actividad se dará tras la bilateral del argentino con Donald Trump, que confirmó que el país negocia un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos.

Javier Milei FMI.jpg

En diálogo con TN, Luis Caputo, el ministro de Economía, indicó: “Tenemos un monto, pero no lo puedo decir todavía. Hablamos de una cifra específica. Nuestros equipos y los de ellos están trabajando las 24 horas. Espero que el anuncio lo haga el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el momento que corresponda”.

El mismo funcionario anunció que el Banco Mundial enviará US$4000 millones. Y, tiempo después, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que también mandará US$3.900 millones a la Argentina.

Milei se reunió este martes con su par de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, donde recibió el respaldo “total” del republicano para las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante el intercambio entre ambas delegaciones, que duró 20 minutos, se lo escuchó a Trump expresar su voluntad de reunirse con Milei y destacar su “trabajo fantástico”.