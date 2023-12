El ministro explicó uno de los puntos más controversiales de su batería de medidas, en especial, la que afectará a los ingresos de los adultos mayores. " Estamos protegiendo al jubilado. La fórmula jubilatoria claramente no funciona" , sostuvo Caputo.

Y explicó: "Hoy están en la mínima, cobran algo bajo. Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos cuatro meses los jubilados cobrarían entre un 25 y un 40% menos de lo que reciben hoy. Eliminando la fórmula que no sirve, se buscará una nueva. Está previsto un aumento ante este cuadro inflacionario".

En tanto, Caputo insistió en la necesidad de "poner las cuentas en orden".

Consideró además que, "para muchos, por este martes, fue un despertar de la incertidumbre esa de no entender por qué si nos esforzamos seguimos cayendo en crisis recurrentemente".

Un día después de protagonizar la batería de anuncios que definieron el ajuste planteado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía dio una entrevista al canal TN, donde fue presentado -dadas las expectativas por las medidas económicas- como "el personaje de la semana".

Luis Caputo aseguró que no está "contento"

"Yo también ayer anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo: le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto País. No estoy contento. Pero lo tuvimos que hacer porque la prioridad era cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos", explicó.

Caputo intentó relativizar el ajuste y consideró que "serán medidas transitorias".

Caputo.png Luis Caputo anunció algunos cambios respecto a los jubilados. Foto: Télam.

El ministro de Economía quiso dejar en claro el compromiso con el plan. "Está en juego nuestra credibilidad. Estamos comprometidos a lo que prometió el Presidente: déficit cero. No alcanza con decir que vamos a déficit cero, tenemos que presentar un programa que valide eso", señaló.

Además, aseveró que el costo que se dice que lo va a pagar la gente “es la consecuencia de las políticas económicas del Gobierno anterior. Eso es lo que pasa es cuando existen políticas populistas que no funcionan”.

Según el ministro de Economía, los acuerdos de precios no sirven. “Son políticas que no sirven, toda esa herencia se va a ver los próximos meses”. “Nuestras políticas van a corregir” esas distorsiones, dijo; y agregó que "hay que dejar de engañar a la gente que esas son las soluciones”.