La justificación de la influencer que usó datos de gobernadores para contrabandear ropa

El mecanismo de la maniobra

La investigación se inició cuando el gobernador tucumano detectó, en su nombre, un ingreso de mercadería que nunca había solicitado. Según relató ante la prensa, acudió en silencio a la Justicia Federal, a la Dirección General de Aduanas y al organismo recaudador local. “Esto le puede pasar a cualquiera. Usaron mis datos sin autorización”, afirmó.

Valentina Olguín1.jpg

El método, según explicaron fuentes judiciales, consistía en realizar compras al exterior, inicialmente utilizando el CUIT de Olguín. Al alcanzar el cupo permitido —cinco envíos por año o un total de 3.000 dólares— comenzó a recurrir a datos de amigos y familiares. Cuando esos recursos se agotaron, el grupo comenzó a emplear información fiscal pública de mandatarios provinciales, obtenida en internet.

Los envíos se realizaban a un domicilio en el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se recibía la ropa, que luego Olguín mostraba en sus redes sociales como parte de acuerdos de canje publicitario con distintas marcas.

Investigación judicial y allanamientos

La causa quedó en manos del juez federal José Manuel Díaz Vélez y del fiscal José Agustín Chit, de la Fiscalía Federal 3 de Tucumán. Olguín fue citada a declaración indagatoria y el domicilio en Núñez fue allanado, con el secuestro de varios dispositivos electrónicos que podrían aportar más detalles sobre la operación.

Los delitos en estudio incluyen falsificación de documentos públicos, uso indebido de datos fiscales protegidos y evasión tributaria. Si bien no se constató un perjuicio económico directo contra los gobernadores, el uso no autorizado de su identidad representa una violación legal con posibles consecuencias penales.

“Fue un error por ignorancia”

Consultada por distintos medios, Olguín se defendió afirmando que no intentó estafar a nadie. “Me mandan ropa como influencer. Cuando se me agotaron los cupos, busqué varios CUIT en Google porque no tenía más contactos con domicilio fiscal en Buenos Aires”, explicó.

Fue así que negó rotundamente haber montado un negocio de reventa o haber evadido impuestos deliberadamente. “No usé tarjetas ajenas ni tomé plata de nadie. Me dijeron que tenía que figurar con un CUIT que tuviera domicilio fiscal. Como no conocía a nadie, busqué nombres públicos”, declaró.

Embed

La joven aseguró estar arrepentida y manifestó su intención de colaborar con la justicia. “Sé que me equivoqué. Lo hice apurada y sin entender las consecuencias”, agregó.

Desde su entorno, afirmaron que la causa comenzó en diciembre y ya contaba con avances previos. Lo que generó el revuelo actual fue la difusión del caso en medios nacionales, probablemente por la repercusión que genera el uso de nombres políticos.

Este episodio expone una vulnerabilidad del sistema de courier y del uso de datos personales disponibles en registros públicos. Aunque la artista insiste en su desconocimiento del marco legal y en que sólo recibió ropa, la causa podría sentar un precedente respecto a las responsabilidades individuales en operaciones fiscales.