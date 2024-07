Lula llamó a consulta a su embajador, pero estaría tudo bom

El embajador de Brasil en Argentina, Julio Bitelli, aclaró hoy que la reciente llamada a consulta por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no debe interpretarse como una medida de enojo, sino como una oportunidad para dialogar sobre cómo fortalecer la relación bilateral en un contexto de profundos cambios en Argentina.

Bitelli enfatizó que no existe ningún “drama” en esta llamada a consulta y que la próxima semana estará de regreso en Buenos Aires. “No es una llamada de enojo sino para mapear oportunidades con esta nueva Argentina”, afirmó el embajador, destacando la importancia estratégica de la relación entre ambos países.

Bitelli se reunió este lunes con el canciller brasileño, Mauro Vieira. Además, tiene encuentros programados con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y con el vicepresidente Geraldo Alckmin, según informó CNN Brasil, G1 y UOL.

La principal razón de la convocatoria es la participación de Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde se reunió con el ex presidente Jair Bolsonaro. Milei asistió al encuentro de la derecha, pero no acudió a la reunión del Mercosur en Asunción, el pasado lunes, lo que causó descontento en el Palacio del Planalto.

”Es obvio que los presidentes Milei y Lula tienen visiones del mundo distintas, ideologías distintas. Entonces, el objetivo de esta llamada justamente es que yo pueda hablar al más alto nivel acá en Brasil para identificar formas de llevar adelante la relación más allá de esta cuestión entre los presidentes. Lula fue muy claro al decir que las relaciones entre los países son mucho más importantes que la relación entre las personas o entre los presidentes”, subrayó Bitelli hoy.

“Hoy Argentina cambió, hay un cambio profundo en términos económicos, en términos de gestión del Estado. Por la importancia de la relación con Argentina, la idea es venir acá y buscar, en este nuevo escenario, las maneras de seguir profundizando la relación”, agregó Bitelli.

La buena relación del embajador con Mondino

El embajador brasileño también destacó que mantiene una excelente interlocución con la canciller argentina, Diana Mondino, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con varios ministros. “El trabajo de la embajada siguió sin ningún quiebre desde diciembre del año pasado. El tema de los presidentes es encapsulado dentro de la relación. Hemos trabajado estos meses de manera impecable con los colegas argentinos”, subrayó Bitelli.

El diplomático diferenció el llamado de Lula a consulta con situaciones similares en otros países para contextualizar la llamada a consulta. “Vean lo que está pasando con España o Bolivia. Una llamada a consulta tradicional, primero uno lo hace al día siguiente, y no hay fecha de retorno. Y, como decía, yo la semana que viene estoy en Buenos Aires. No es una llamada de enojo”, sostuvo.

Además, Bitelli hizo hincapié en la necesidad de enfocarse en la cooperación y no en las discusiones entre los presidentes. “Los dos presidentes han hablado cosas, si entramos en un juego de identificar quién habló qué, quién habló antes, no ayuda. Lo más importante es seguir funcionando como estamos y, si es posible, profundizar. Hay muchas situaciones de cooperación que pueden ser exploradas, y estamos identificando esto en Brasil. En temas energéticos, por ejemplo, hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Y para eso estamos aquí”, concluyó.

Lula vs. Milei: otro capítulo

Milei mantiene un enfrentamiento ideológico con Lula, a quien criticó en reiteradas oportunidades, inclusive antes de asumir como Presidente. De hecho, el mandatario argentino desistió de participar de la cumbre del Mercosur, que se realizó en Asunción la semana pasada, para evitar un cruce con un par brasileño, que le había exigido “disculpas por decir tonterías”.

En su lugar, Milei viajó a Brasil para participar junto a Jair Bolsonaro de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, en la ciudad balnearia de Camboriú.

Días antes, Lula había explicado por qué no se cruzó con Milei durante el encuentro del G7 que se realizó en Italia: “No conversé con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías. Sólo quiero que él pida disculpas. Yo quiero a Argentina, es un país que me gusta mucho, es un país muy importante para Brasil, y Brasil es muy importante para Argentina. No es un presidente de la República quien va a crear cizaña entre Brasil y Argentina”.