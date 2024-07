Máxima tensión en Palermo por un hombre que dispara desde un balcón

Un hombre disparó desde un balcón a los vecinos del barrio porteño de Palermo y, por el momento, hay un obrero de la construcción herido que ya fue asistido por el SAME.

Disparos y pánico en Palermo: un hombre disparó desde su balcón a los peatones

Un obrero resultó herido

La policía y el SAME en la zona

Corte total en Luis María Campos



Al llegar, "los oficiales se entrevistaron con el damnificado, un obrero de la construcción, que tenía una herida superficial por disparo de proyectil de aire comprimido". El hombre fue asistido por personal médico y está fuera de peligro.

Frente a este escenario, la Policía trata de dar con el autor de los disparos. Se trataba de un hombre de entre 25 y 30 años, según lo que trascendió.

"Hace rato que no teníamos un episodio similar. Está cortado el tránsito, por eso pedimos no circular por aquí hasta que la Policia lo ubique al tirador", indicó Alberto Crescenti del SAME más temprano.

Pasadas las 11 de la mañana, la Policía quedó al mando del operativo y seguía la búsqueda del hombre en edificios de Avenida Cabildo al 4900.

Se presume que el atacante habría disparado desde el séptimo u octavo piso de un edificio ubicado en la avenida Luis María Campos.

tirado palermo obra construccion

NOTICIA EN DESARROLLO