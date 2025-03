Moratoria previsional, últimos días para jubilarse sin aportes: llegará a su fin el 23 de marzo

La moratoria previsional favorecía a quienes alcanzaban la edad jubilatoria, pro no reunían los 30 años de aportes requeridos. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei decidió no prorrogar esta modalidad y dejó como única alternativa para quienes no cumplan con los requisitos la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que equivale al 80% de la jubilación mínima.