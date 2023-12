No se llama Fátima Florez, ¿cuál es el verdadero nombre de la pareja de Javier Milei?

Desde muy pequeña, Florez comenzó a mostrar su don por la imitación: replicaba la voz particular de su maestra de quinto grado. Sin embrago, deberían pasar unos años antes de que comenzara a estudiar algo relacionado con su arte.

Comenzó su carrera estudiando y tomando clases de actuación, baile y canto. Mientras tanto realizaba imitaciones a modo de pasatiempo, donde su primer personaje fue Xuxa.

A los 17 años, Florez formó parte, como bailarina y asistente, de las coreografías de diferentes obras de Pepe Cibrián Campoy, tales como El Jorobado de París, Drácula y El Rey David. En 2001 viajó con todo el elenco a Perú. En ese país participó del programa de TV La paisana Jacinta (Frecuencia Latina). Allí conoció al productor del segmento, Norberto Marcos, con quien comenzaría una relación sentimental y se casaría años más tarde.

Entrevistada por Jey Mammón Fátima Flórez reveló cuál es su verdadero nombre.mp4 Invitada a Los Mammones (América TV), el programa que conducía Jey Mammón, Fátima Flórez reveló cómo se llama en la vida real y el origen de su nombre artístico YouTube Jotax Digital

Cómo adoptó María Eugenia el nombre artístico de Fátima Florez

A poco de comenzado su relación con Marcos, la artista descubrió que podía construir una carrera sobre las bases de su talento cómo imitadora. Tenía pasta, pero también necesitaba un nombre por el que todos la reconozcan.

Oportunamente invitada al programa Los Mammones (América TV), Fátima Florez fue entrevistada por Jey Mammón y el panel del programa. En ese contexto, explicó el vínculo que existe entre su nombre artístico y la religión católica.

“Marcos es muy devoto de la virgen de Fátima –aparición que tuvo lugar en esa ciudad de Portugal en el año 1917 y cuyo día se celebra cada 13 de mayo– y me aconsejó que me pusiera este nombre artístico. Él consideró que impactaría más en el público”, explicó la imitadora, quien añadió que a partir de ese momento incluso sus propios familiares la llaman ‘Fátima’ y no María Eugenia.

De sus comienzos en la TV peruana al estrellato en la Argentina

En 2005 fue contratada por Carlos Perciavalle como vedette principal, para encabezar junto al capocómico uruguayo el espectáculo Revivamos el Concert.

Para ese momento, Fátima se unió al elenco del programa No hay 2 sin 3, junto a Pablo Granados, Pachu Peña y Freddy Villareal. Asimismo, participó en las obras El mundial de la risa y El viaje del humor, junto con Jorge Corona, donde además de bailar se destacó por realizar distintas imitaciones.

A principios de 2009 comenzó a trabajar con Marcelo Tinelli en ShowMatch dentro de los segmentos satíricos Gran Cuñado y Gran Cuñado VIP. Allí personificó a la varias veces jurado de Bailando por un sueño, Nacha Guevara; a Viviana Canosa y a Silvia Suller.

Tres años más tarde, Fátima Florez se sumó al programa Periodismo para todos (PPT), que conducía Jorge Lanata. Allí se destacó por parodiar a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Fue en ese momento que eternizó el latiguillo “gordito golpista”, con el que se refería al conductor mientras encarnaba a la entonces mandataria.

Fátima Florez en la piel de Cristina Fernández de Kirchner en una de las ediciones del sketch satírico de Gran Cuñado.png Captura de video

Para 2013, lideró su propio espectáculo Fátima Flórez es Única, bajo la dirección artística de su entonces marido Norberto Marcos y la producción de Daniel Faroni, en el teatro Provincial de Mar del Plata. Con más de 30 personajes, el espectáculo tuvo un éxito singular y continuó en la Ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz y hasta salió de gira por el interior de la Argentina.

En 2014, Fátima Florez debutó en la pantalla grande en la película Bañeros 4: Los Rompeolas. En esta película interpretó a Kiara, la dueña de un acuario.

Florez regresó a ShowMatch en 2016 y en nueva edición del sketch Gran Cuñado volvió a hacer gala de sus personajes. A los ya conocidos de Fernández de Kirchner y Vidal sumó a la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, la diputada y fundadora de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, y la vedette Vicky Xipolitakis junto a José Ottavis.

Fátima Florez junto a Javier Milei durante el programa de Mirtha Legrand.mp4 #Mesaza: Fátima Florez junto a Javier Milei durante el programa de Mirtha Legrand. Instagram @soyfatimaflorez

Separación de Norberto Marcos y flechazo con Javier Milei

A comienzos de 2023 se confirmó su separación con Norberto Marcos. Tras casi dos décadas de relación la pareja llegó a su fin.Tras algunas idas y vueltas en las audiencias judiciales, finalmente el productor y la imitadora resolvieron su divorcio y cómo será la división de bienes.

Como ha ocurrido con otras figuras del mundo del espectáculo, fue Mirtha Legrand quien involuntariamente hizo de “celestina” entre Fátima Florez y el por entonces candidato a presidente Javier Milei. Ambos fueron invitados a la mesa de la diva nonagenaria.

Javier Milei y Fátima Florez juntos el domingo 10 de diciembre después de la asunción presidencial.jpg Javier Milei y Fátima Florez, juntos el domingo 10 de diciembre de 2023. Instagram @soyfatimaflorez

Fátima y Milei se conocieron en el programa Almorzando con Mirtha Legrand. Entre miradas y risas cómplices parece que nació el amor. Semanas más tarde, en agosto de 2023, se confirmó que la imitadora y el hoy Presidente de la Argentina estaban en pareja.

Junto a Karina Milei, hermana y actual secretaria general de la Presidencia, Fátima Florez es la mujer que acompaña a Milei en distintas actividades. Dese que comenzó su mandato el pasado 10 de diciembre, el Presidente ha manifestado su deseo de vivir en la Quinta Presidencial de Olivos, sin embargo, no se sabe si la imitadora convivirá con él.