Nuevos chats que confirmarían los episodios de violencia de género que sufridos por Fabiola Yañez

Se conocieron más conversaciones entre la ex primera dama y la secretaria privada de Alberto Fernández.

En medio del avance de la investigación por la denuncia de violencia de género realizada por la ex primera dama, Fabiola Yañez , contra el expresidente Alberto Fernández se conocieron nuevos chats en los que se confirmarían las agresiones. En uno de los mensajes, la mujer afirmó que su entonces pareja, le había pegado "una patada", pese a saber que podía estar embarazada.

" Sabiendo que puedo estar embarazada, hoy me pegó una patada en la panza ", contó Yañez en un mensaje que le envió a la secretaria de Fernández, María Cantero.

Fabiola Yañez (1).jpg Fabiola Yañez le contaba por chat a la secretaria de Alberto Fernández lo que vivía.

"Ayer me dio un cachetazo y hoy, además, me agarró del cuello", le relató Fabiola Yañez a Cantero en esa conversación, según publicó el diario La Nación.

La respuesta de la secretaria del exmandatario fue: "No puedo creer lo que me decís. Preservate". "La está pasando muy mal, pero no justifica eso jamás", afirmó también Cantero.

En tanto, trascendieron partes del escrito que había presentado ante la Justicia la ex primera dama días atrás, en el que relató que gente del entorno de Fernández la llamó para decirle que había muerto. "Un día me llamaron para decirme que estaba muerto y yo llamé al hermano, desesperada, para que vaya a verlo", afirmó Fabiola Yañez del dirigente argentino, en referencia al medio hermano de Fernández, Pablo Galíndez.

En su relato, señaló que el mensaje era parte de una "manipulación" de los cercanos a su ex pareja para manipularla, en momentos en que él amenazaba con suicidarse.

"No les basta que esté sola con mi hijo, que también tengo que sentirme responsable de lo que le pasa a él, cuando nunca fui la que inició esto, ni participé de los actos y hechos de corrupción por los que lo investigan", agregó Fabiola Yañez en el escrito que publicó Infobae.

Y dijo: "Vivo aterrada de no contar con el dinero para pagar el alquiler, la escuela de mi hijo".

alberto fernandez hijo fabiola yañez.jpg Alberto Fernández y una paternidad "en jaque": una periodista aseguró que su hijo no sería suyo.

Imputaron a Alberto Fernández por lesiones graves contra Fabiola Yañez

La Justicia imputó al expresidente, Alberto Fernández, por lesiones leves y graves, doblemente agravadas en la causa por violencia de género iniciada por su expareja, Fabiola Yañez. Además, se pidió el registro de los ingresos del personal de Salud de la Quinta de Olivos y las filmaciones de las cámaras de seguridad.

La imputación se realizó este miércoles por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su expareja, Fabiola Yañez. El fiscal Ramiro González citará a testigos que presenciaron los presuntos golpes y se ordenaron decenas de medidas para avanzar en la investigación.

Según se conoció, entre las personas a las que se le tomará declaración están: Miryam Yañez Verdugo (madre de Fabiola); Daniel Rodríguez (exintendente de la Quinta presidencial de Olivos); Sofía Pacchi, (exasesora en comunicación e íntima amiga de la ex primera dama); Federico Saavedra (ex médico de la Unidad Médica Presidencial); María Cantero (exsecretaria de Alberto Fernández) y Alicia Barrios.