Otra que Spreem: un gobernador de la Patagonia tiró un "ollie" con el skate y se hizo viral

Aunque en la cuenta oficial del gobernador que dio cuenta de su encuentro con los jóvenes deportistas no apareció, la foto de la pirueta del impensado aficionado a la patineta fue publicada por la cuenta de la red social X “Tendencias en Argentina” (@porqueTTarg) , que se dedica a difundir acciones que, a su criterio, merecen viralizarse por tal o cual razón.

De este modo, lo de Torres se incorporó al menú que este fin de semana tuvo como actor excluyente al streamer Spreem con sus minutos en la Primera de Deportivo Riestra y a personajes populares como El Bananero, pero también a varios anónimos que buscan repercusión haciendo o captando situaciones destacadas.

En el caso de la imagen de Torres, la foto publicada en la cuenta muestra al gobernador haciendo un “ollie”, tradicional truco que consiste en saltar con la tabla y aterrizar en el mismo lugar sin perder el equilibrio.

Entre las múltiples reacciones alternaron los que celebraron el gesto y hasta sacaron pecho como chubuteneses y los que objetaron la actitud y le hicieron al mandatario algún reproche, incluida, por caso, la construcción pendiente de un skatepark en Rawson, la capital provincial.

Pero acaso lo que más se repitió fue un detalle vinculado al uniforme de los chicos que aparecen de fondo en la foto del mandatario, con el nuevo diseño de la indumentaria que les dio la provincia a sus representantes en los Juegos Evita.

No fueron pocos los que, con humor, asociaron los colores de las camperas y la forma en que están dispuestos con los envases de una de las marcas más conocidas de sal fina que puebla las góndolas de los supermercados: Celusal.

Visita a un festival popular de Chubut

Como sea, la publicación y la pirueta de Torres -para bien o para mal- no pasó desapercibida. Y no fue el único contacto que tuvo con su electorado en el fin de semana.

El mismo domingo, el gobernador pasó por el festival cultural y gastronómico “Chorilavon”, que se realizó todo el fin de semana en la localidad de Dolavon.

Acompañado por el intendente local, Dante Bowen, y varios funcionarios de su gabinete provincial, Torres remarcó "la gran cantidad de vecinos de todas partes de la provincia, y de provincias vecinas, que se acercan a compartir y festejar en familia", al tiempo que destacó "la importancia de estas fiestas para promover el trabajo, el turismo y dinamizar la economía".

La séptima edición del popular festival se realizó en el predio ubicado en pleno casco céntrico de la ciudad, que durante dos días se vio colmado de visitantes que llegaron desde distintos puntos del valle chubutense, en un desfile incesante.

Hubo presentaciones de destacados chefs que cocinaron en vivo y compartieron recetas, además de una importante feria de artesanos, productores y emprendedores. También se organizó el ya conocido concurso “El chori más sabroso”.

El programa incluyó también recitales de músicos locales de los más variados géneros, con un cierre a todo ritmo de cuarteto con el grupo Q’ Lokura.

Torres no quiso estar ausente, y en su paso habló del aporte cultural de estos eventos. "Lo que ocurre hoy en Dolavon y también pasa en muchísimos otros puntos de Chubut con las fiestas locales, regionales, provinciales y nacionales que tenemos, no es ni más ni menos que un claro ejemplo de lo importante que son estas celebraciones para fortalecer nuestra cultura y nuestra identidad como chubutenses", aseguró y llamó a “no permitir que nadie nos quite la alegría ni las ganas de disfrutar”.