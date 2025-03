Preocupación por la salud del Loco Gatti: está internado en terapia intensiva

image.png

El historial médico del Loco Gatti

Esta no es la primera vez que el exfutbolista está grave de salud. Durante la pandemia, fue internado en España por contagiarse de coronavirus y estuvo al borde de la muerte. "Me han matado en todos lados, pero yerba mala nunca muere", comentó tras recuperarse.

En junio del año pasado también enfrentó la muerte de su esposa, Nacha Nodar, con quien estuvo en pareja durante 50 años. Por ello, sus allegados aseguraron que lo sucedido le afectó de forma notoria.

“Mi mujer fue todos los días a verme. Ella me dijo que me veía muy mal. Yo no quería que vaya. Ella me besaba y yo le decía que estaba local. Lo hacía con mascarillas”, agregó cuando salió de COVID-19.

Quién es el Loco Gatti, el defensor de los tres palos

Hugo Orlando Gatti es reconocido por ser uno de los arqueros más importantes de su tiempo. Su estilo único le dio el apodo de "El Loco".

Gatti vistió la camiseta de Gimnasia y Esgrima La Plata, Unión de Santa Fe y Atlanta, River Plate. Aun así, fue en Boca Juniors donde alzó dos Copas Libertadores (1977 y 1978), una Copa Intercontinental (1977), los títulos Metropolitanos de 1976 y 1981, y la Supercopa de 1988.

Tras su retiro, formó parte de muchos programas mediáticos y se fue creando su propio personaje. A su vez, se destacó por tener declaraciones polémicas que surgían de su participación en el programa español El Chiringuito.

image.png

Qué es la neumonía bilateral, la afección que padece

La neumonía inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Estos se pueden llenar de líquido o pus (material purulento), lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microrganismos, como bacterias, virus y hongos, pueden generar una neumonía, que puede variar en gravedad desde suave a potencialmente mortal. Es más grave en bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años, y pacientes con problemas de salud o sistemas inmunitarios debilitados.

image.png

Los síntomas de la neumonía varían de moderados a graves y dependen de varios factores como el tipo de germen que causó la infección, la edad del paciente y su estado de salud general. Algunos de los signos de la enfermedad son: