Salvaje golpiza a un joven tras un discusión de tránsito

Según el relato del joven, los alcanzó en un semáforo donde les hizo luces. “Ahí, me bajé enojado y los encaré: ‘¿Por qué no manejás bien?’. Cuando me di cuenta se bajaron cuatro. ‘No pasa nada, amigo. Ya fue’, les dije. Pero se me vinieron encima y me entraron a pegar”, precisó.

La paliza fue registrada por un testigo y en las imágenes se puede ver cómo le pegan entre cuatro a Nazareno, que está tendido en el piso y sin poder defenderse. “Yo me defendí hasta donde pude y después terminé inconsciente en el piso, al menos por un minuto. Me pisaron la cabeza y no podía decir ni ‘A’ porque gritaba de dolor. Eran todas patadas a mi cabeza”, señaló la víctima en diálogo con el programa De12a14 (El Tres).

Golpiza Santa Fe

Luego de la golpiza Nazareno fue trasladado al Hospital Provincial “San Carlos”, donde permaneció internado y con un cuello ortopédico. “Los médicos me dijeron que tenía golpes en la cabeza. Me hicieron placas y tengo el tabique roto. La estoy contando porque Dios no quiso que me lleven”, indicó el joven que trabaja como empleado en un frigorífico.

De acuerdo a lo publicado por el portal local La Nueva Senda, los atacantes eran oriundos de Villa Eloísa y se movilizaban en un Ford Fiesta gris. Si bien fueron aprehendidos, recuperaron su libertad sobre el mediodía. Aunque en los próximos días, deberán comparecer ante la Justicia.

Golpiza a un joven tras una discusión

El padre de la víctima, Oscar Urraco, lamentó el episodio. “Fue terrible. Podrían haberlo matado. Tanto la policía como el personal de la Municipalidad se portaron muy bien, pero lamentablemente la Justicia ya liberó a los atacantes”, expresó.

Este lunes Nazareno, antes de recibir el alta médica, recibió la visita del Intendente de Casilda, Andrés Golosetti, en el hospital. El caso quedó bajo la investigación de la Fiscalía de Casilda.