Video: intentó robar un local comercial, pero los empleados del local le dieron una paliza

Un intento de robo en un local de bijouterie y joyas de la ciudad de Corrientes terminó de forma inesperada: un hombre de 38 años ingresó encapuchado y armado con un destornillador para amenazar a los empleados, pero fue rápidamente reducido y recibió una paliza .

Mientras el delincuente suplicaba que lo dejaran ir, los trabajadores del negocio lo retuvieron hasta que la Policía llegó y lo detuvo. El episodio quedó grabado por una cámara de seguridad del comercio.

El hecho tuvo lugar en un local montado en una casa en el barrio Mil Viviendas ubicado en la capital provincial. Fue apenas pasadas las 14.30 cuando un hombre encapuchado, con un destornillador en una mano y precintos en la otra, ingresó abruptamente a la tienda que vende bijouterie y joyas.

El empleado que estaba detrás del mostrador se vio sorprendido por la actitud intempestiva del delincuente que lo avanzó rápidamente y lo arrinconó contra una puerta que daba al baño del local.

Quiso robar y le dieron una paliza

Pero, sorpresivamente y lejos de amedrentarse, el empleado repelió el ataque y comenzó un feroz forcejeo con el delincuente. El violento movimiento hizo que uno de los mostradores, con toda la mercadería, termine en el suelo.

Con el ruido, apareció otro empleado que salió del baño que se sumó al forcejeo contra el delincuente. Ya eran dos contra uno y la diferencia hizo que el ladrón caiga al piso con los dos empleados encima.

Evitaron el robo a golpes

Fue una ráfaga de golpes y patadas en el piso hasta que lograron reducirlo. Mientras uno de los empleados lo mantenía trabado en el suelo, el otro aprovechó para pedir ayuda. Se acercaron vecinos. "Dejame ir, boludo", se logra escuchar en boca del ladrón estando en el piso. Su pedido no iba a ser escuchado.

El ladrón fue entregado a la Policía, quien lo identificó como Juan Pablo G.B de 38 años y quedó detenido en la comisaría a disposición de la Justicia.

Los agentes policiales confirmaron que se secuestró el destornillador con el que el delincuente pretendió realizar el robo.

Vecinos le dieron una paliza a un ladrón de viviendas

En otro casa de intento de robo, un ladrón recibió una tremenda paliza por parte de vecinos de un loteo en desarrollo en el Distrito 7 de la meseta de Neuquén, donde hay varias casas consolidadas pero muchas otras están en construcción. Ocurrió en el mes de abril, cuando el delincuente intentaba ingresar a uno de los domicilios, justo cuando en su interior se encontraba una adolescente de 14 años. Algunos ya lo conocían porque deambulaba por el barrio hace un tiempo, ofreciéndose para hacer trabajos de limpieza y otras changas. Sin embargo, no se imaginaban que tuviese la predisposición de cometer un delito.

Vecinos de un barrio evitaron que un ladrón cometa un delito al reducirlo y entregarlo a la policía.

La Policía tomó conocimiento del hecho cuando personal del Comando Radioeléctrico hizo el requerimiento y acudieron al lugar efectivos de la Comisaría 20 que tiene jurisdicción sobre la zona. Antes, vecinos que están comunicados entre sí a través de un grupo de Whatsapp de alerta temprana dieron el aviso inmediato al ver al ladrón treparse al paradón de la casa lindante, con la ayuda de una escalera. Todo ello, a plena luz del día.

En diálogo con LMNeuquén, el jefe a cargo de la Comisaría 20, Diego Rebolloso, ofreció más detalles del caso. Dijo que el hecho ocurrió en inmediaciones de la estación de servicio Shell, más precisamente en el loteo del Distrito VII, por donde pasa la calle Casimiro Gómez y la Autovía Norte. "Cuando llegó el personal policial, vecinos tenían demorada a una persona. Un hombre, de aproximadamente 30 años, de esta ciudad", agregó el comisario.

De acuerdo a las diligencias realizadas en el lugar, el ladrón había intentado ingresar a una vivienda cuando se encontraba una chica de 14 años. "Había saltado un paredón de la casa lindante mediante. Una vez adentro, rompió una ventana con intenciones de ingresar al domicilio, pero no alcanzó a cometer el objetivo. Los vecinos lo agarraron en el patio y lograron aprehenderlo. Al instante llegó el personal y se lo puso a disposición de la Fiscalía de Robos y Hurtos", indicó Rebolloso.